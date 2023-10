David Bisbal confiesa que a causa del Alzheimer su padre ya no lo reconoce

"No, ya no, pero es que no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano y bueno... a veces tampoco a mi madre, fíjate que siempre está con ella", contó.

Y aunque el cantante de 44 años contó que con el tiempo, ya se han acostumbrado a la condición de su padre, reconoció que hacerse a la idea de don Pepe dejaría de reconocerlos fue muy dura, sobre todo en aquel primer momento en que el pugilista lo desconoció.

"Es duro la primera vez que no te reconoce, decir: ´-Oye, ¿quién soy? y te dice: ´-Pues me suenas, pero no sé ubicarte bien´, ahí se te parte el alma, es durísimo", dijo visiblemente conmovido.