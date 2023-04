Danny Daniel celebra 15 años de vida artística con “Inolvidable”

El álbum “Inolvidable” consta de 12 canciones en vivo que fueron elegidas cuidadosamente por el cartagenero. El repertorio cuenta con una mezcla entre éxitos y homenajes a grandes de la música como Frankie Ruiz, Selena Quintanilla y Polo Montañez, para disfrutar de estos clásicos, pero inigualables temas de todos los tiempos.

Así mismo, el cantante hace tributo a través de las canciones que lo inspiraron a ser quien es hoy y no desistir de sus sueños. Esto fue lo que lo impulsó al estrellato, con canciones como “Hechizo” y “No me hagas sufrir”.

La producción audiovisual realizada por “Afca” y con la escena maravillosa de la Isla de Barú en Playa Blanca, Cartagena, acompañado de su orquesta cantando en vivo los temas que le han dado más prestigio a su carrera.

En dialogo con EL HERALDO el artista reveló una anécdota del álbum “Inolvidable”, y es que grabando “Vete ya” pasaron una serie de inconvenientes no solo físicos, sino también climáticos, canción que no logró grabar y eso lo puso cabizbajo.

“El tema “Vete ya” es una de las canciones que más me interesaba grabar porque la compuse desde el sentimiento y ese día no sucedieron las cosas, no pude grabarla”, confesó Danny.

Poco a poco el artista se ha convertido en exponente internacional de la salsa, pues su voz ha llegado a suelos estadounidenses y mexicanos donde es muy bien valorado.

Para los fanáticos de la salsa romántica el tour de “Inolvidable” inició en México y Estados unidos en el mes de diciembre del año pasado, para este 2023 la voz de Danny emergerá en una gira promocional por toda Colombia para revivir no solo sus éxitos sino también alguna colaboración, pero sin cambiar su esencia y sonido distintivo.