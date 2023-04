“A raíz del atentado encontré lo que buscaba en mi belleza interior”

En entrevista con EL HERALDO, Adriana Eslava mencionó la forma en la que se encontró a sí misma. “Mi infancia estuvo enmarcada por los condicionamientos sociales, si bien no era específico lo que ‘debía ser’, si es cierto que la sombra de mis padres, en especial la de mi madre, que había sido una mujer muy hermosa, si era capaz de construir una cierta atmósfera guiada a lo que yo debía ser, aunque en realidad eso jamás lo sentí en casa”.

Sobre el apartado de la belleza, Eslava la entiende como lo imperecedero e intangible.

“A raíz del atentado que me hicieron encontré lo que buscaba en mi belleza interior y en la forma en la que me relacionaba con el otro, además de una particular estética en la calma y la serenidad”.

Adriana aseguró que si bien la pasión por escribir estaba entre sus presentes, la vida la sorprendió cuando descubrió su relación con las letras.

“Una de las cosas más sorprendentes de todo este proceso ha sido la forma como llego a escribir. Siempre quise hacer un libro, y la gente me lo decía también, pero yo no encontraba un tema para hacerlo, parecía evidente, pero para mí no lo era, hasta que un día me tropiezo con el acto del servicio, esa fue mi revelación”.

La hija del torero Pepe Cáceres y la reina de belleza Olga Lucía Botero cuenta que estaba conversando con unos amigos y ellos organizaron un espacio para convocar a personas que habían tenido algún tipo de accidente físico.

“Me pusieron a contar mi testimonio y ver a esas 700 personas conmovidas con mi historia y con la necesidad de superarse, eso fue lo que me hizo sentir que era indispensable que yo compartiera mi testimonio a todo el país”.