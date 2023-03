María Rueda y su arte digital

Su estancia en Europa duró tres años. La vida le estaba preparando a María una de las batallas más duras. Su papá enfermó de cáncer y era imposible no volver, regresar a su lugar, aunque a nivel profesional “no tenía nada”.

Allí, en medio de todo, sostenerse emocionalmente, hacerse notar laboralmente, las redes sociales fueron su salvavidas.

“Me empecé a mover por Instagram. Le hice una ilustración a Greeicy Rendón que había sacado una canción y dije “si la ve chévere, sino no importa”.

La subí y me la compartió. Luego, tiré más alto, fui por J Balvin. Me compartió el post, me siguió, me dio las gracias, le pareció increíble. Así inició todo este ascenso que he tenido”.