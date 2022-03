Adriana Lucia presenta a Simona y Carlota, sus hijas recién nacidas

“Les presento a Simona y a Carlota. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y ternura. ¿Cuál creen que es Carlota y cuál Simona?”, expresó la cantate.

Muchos famosos de la farándula colombiana felicitaron a la madre. “Ay yo míííoooooo!!!Que lindas están”, comentó Aida Bossa; la tía de las niñas, Martina La Peligrosa dijo que“Mis pollitoooosshhhhh ay no no no no noooooo”, otra que no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Adriana Lucia fue Claudia Bahamon, “Aaayyyy nooooooooooooooooo ME DESMAYOOOO DE AMORRRR!!!! No hay derecho tanta hermosura junta!”.

Cabe recordar, que La artista había anunciado su embarazo el pasado 09 de octubre por medio de un video en su cuenta de Instagram.