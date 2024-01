Una película para aparentar que son la pareja perfecta

Fingir que son una pareja perfecta y enamorada. Eso tendrán que hacer la actriz Sydney Sweeney y el actor Glen Powell en la nueva picante comedia romántica Con todos menos contigo, que llega a los cines este jueves.

Leer también: El acordeonista venezolano Tavo Montiel prepara gira internacional

Antes que Bea (Sweeney) y Ben (Powell) tengan que ‘unirse en esta misión’ tuvieron una cita años atrás en la que el desencuentro se torna épico, y el odio que se profesan mutuamente no ha hecho sino incrementar.

Pero, el destino les ha hecho ser invitados a la misma boda turística, y si no consiguen apaciguarse, conseguirán arruinar el disfrute del resto de los convocados. La propuesta de Bea: fingir que ambos han sido capturados por el romántico contexto, que les ha llevado a asumirse como pareja.

Es así como en esta película del director Will Gluck, coescrita junto a Ilana Wolpert, las desventuras de esta cuasi pareja llevarán al espectador a momentos hilarantes para disfrutar, acompañado, o quizá no.

“A pesar de lo mucho que Bea detesta a Ben, y viceversa, lo único que a ella realmente le importa es no arruinar la boda de su propia hermana. Por ello desarrolla un plan: estas dos personas tendrán que fingir que se gustan y se agradan”, dice Sweeney. “Pero cuando esta necesidad les aproxima, comienzan a gustarse de verdad, a pesar de que no son capaces de admitirlo”.

Claro que esto no tarda en ocasionarles serios problemas. “A veces me pregunto si Will no habrá rodado todo esto frotándose las manos, pensando en todas las extrañas y locas situaciones a las que podría arrojarnos a mí y a Glen”, prosigue la actriz que además es productora ejecutiva de la cinta.

Al mismo tiempo, dice Sweeney, el guion ofrecía la oportunidad de interpretar a personajes realistas, que arriban al amor a pesar de oponerse con todas sus fuerzas con cada paso dado. “Lo puedes ver: las personas no desean mostrarse vulnerables, no quieren abrirse a los demás, y por ello sabotean las mejores relaciones de sus vidas”.