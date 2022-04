Con Silvestre a la cabeza comenzó rodaje de bioserie sobre Leandro Díaz

Hace 11 días en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, inició el plan de grabación de la bioserie que contará la vida personal y musical del guajiro Leandro Díaz, el artista que “componía con los ojos del alma”.

Del proyecto que es ejecutado por RCN y que mantiene casi que en secreto, son pocos los detalles que se conocen, pero entre lo poco que EL HERALDO logró descubrir es que la producción inspirada en este juglar que nació ciego, se está grabando solo entre semana, debido a que el cantante Silvestre Dangond, que fue el escogido para meterse en la piel del ‘Homero de la Provincia’, así lo exigió, debido a que los fines de semana debe cumplir con su agenda de concierto en distintas partes.

La serie denominada Leandro Díaz está basada en el libro Leandro, de Alonso Sánchez Baute y contará con 80 capítulos.

Entre las locaciones por las que se extenderá el plan de producción se proyectan los municipios de Urumita y Alto Pino, en La Guajira; San Diego y el corregimiento Los Haticos en Cesar y Mompox en Bolívar.

Para asumir el reto de encarnar al creador de clásicos del vallenato como La diosa coronada, Dangond está tomando clases de actuación con el maestro Tao Sierra.

Este entrenador de actores y actor cartagenero ha participado en producciones como El cartel de los sapos y Escobar el patrón del mal, y lleva dos décadas en este mundo.

A través de una fuente cercana al proyecto, esta Casa Editorial también conoció que al cantante le ha costado mucho la interpretación del juglar, especialmente porque debe permanecer con los ojos cerrados y eso en muchas de las escenas no le permite proyectar algunas emociones, por lo que ha aprendido a explotar aún más su lenguaje corporal, algo en lo que vienen trabajando fuertemente.

Sobre el reto que implica encarnar a uno de sus más grandes ídolos, Silvestre aseguró que cuando llegó la propuesta, él le dijo a su mánager que hasta gratis haría ese papel. También contó que hubo propuestas para hacer su propia historia, pero eso nunca le llamó la atención, sin embargo, la vida de Leandro Díaz le despertó todas las emociones.

UN ÁLBUM DEDICADO A LEANDRO

Este medio también conoció que Silvestre ya tiene grabado un álbum completo en el que interpretó 30 de los éxitos escritos por Leandro. Para esta misión conformó un equipo de lujo integrado por figuras como: Luis Ángel ‘el Papa’ Pastor, bajista de Carlos Vives; el acordeonero Jimmy Zambrano, Ramón Benítez en el bombardino, Carlos Huertas como productor, entre otras figuras.

Canciones como El verano, A mí no me consuela nadie, Cardón guajiro, El bozal o Matilde Lina serán escuchadas por las nuevas generaciones en la voz de Silvestre, que el año pasado lanzó como anticipo su versión de Matilde Lina.

Para lograr un buen producto, le pidió al canal paciencia, y que no le pidieran música para entregar en un mes, es por eso que dedicó un año a la grabación de la propuesta.

“Así sea de gratis dije que hacía esa serie, habían propuestas para hacer mi serie, pero eso nunca me despertó nada, en cambio esta historia de Leandro tiene de todo y al leerme el libro me metí mucho más en su piel. Tuve la oportunidad de conocerlo y el maestro tenía un gran sentido del humor, era dadivoso, pretencioso y enamorador. Me reuní mucho con su hijo Ivo Díaz quien me ha aconsejado para lograr una interpretación que no se vaya a la caricatura”, dijo el artista que con este proyecto debuta en el campo de la actuación.

También se conoció que el antagonista será el cantante y actor barranquillero Beto Villa, quien fue el encargado de abrir todos los conciertos del Tour ‘Entre Grandes’ que Silvestre ofreció en 2020. JDC