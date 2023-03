“Con disciplina labré mi camino en la actuación”: Johanna Cure

Desde el 27 de marzo de 2005, Grey's Anatomy ha estado al aire de manera ininterrumpida, por lo que Johanna recuerda con nostalgia haberla disfrutado mientras transcurría gran parte de su juventud en Barranquilla.

En ese tiempo no creció soñando ser modelo y actriz, pues se consideraba abierta al mundo de oportunidades que se posaban a su alrededor. Sin embargo, en 2010 inició su travesía actoral en la telenovela colombiana Tierra de cantores, sumergida en la cultura vallenata y sus raíces costeñas.

Posterior a ello integró el elenco de Amor de Carnaval, otra producción cafetera que abordó las vivencias de la Costa Caribe, sus acentos, fiestas y costumbres, un tema que no era ajeno para Johanna.

“Yo estaba mucho tiempo fuera del país y era lindo que la gente me recordara y me tuviera en cuenta para proyectos bonitos porque aunque no viviera allá, nunca me olvidaba de visitar Barranquilla”.

Y allí en su tierra natal pudo estar inmersa una vez más en sus elementos más autóctonos siendo partícipe de la telenovela Polvo carnavalero.

“Nunca he sido reina del Carnaval pero me persigue, yo me sentí soberana muchas veces interpretando estos personajes. Fueron experiencias inolvidables”, dijo entre risas.

Orgullosa de la cuna que la vio nacer ha podido recorrer el mundo llevando en sus maletas cada experiencia aprendida en su tierra, en donde además es odontóloga. Y en conjunto con su profesión, es apasionada por otros campos que han contribuido en su crecimiento personal.

“Soy bendecida porque lo único que he hecho en mi vida es modelar y actuar y no pinto en algo más. Pero también soy muy creativa, me gusta la nutrición, llenarse de conocimiento para poder evolucionar”.