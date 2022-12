“Con ‘Algo que se quede’ volvimos a sonar con fuerza en la Costa”

R.

Fito ha sido el más nuevo en llegar al grupo, yo lo vi hace tiempo, un día escuché un trabajo que él había grabado y me fascinó la voz. Nos pusimos en el plan de buscarlo y me dio una alegría inmensa saber que era hijo del maestro Adolfo Echeverría, se comenzaron conversaciones con él y en ese momento no se logró porque estaba en otro proyecto, pero una vez culminó nos llamó y lo incluimos. Su voz es excepcional, le está dando mucho a Niche, es una voz muy del estilo del grupo y en la medida que vengan productos nuevos la gente va a disfrutarla mucho porque es fabulosa. Nos gusta que sea barranquillero porque en las últimas conversaciones que tuve con Jairo, él quería que fuéramos a la costa a buscar voces para sumarlas a Niche, así que lo de Fito era un pendiente que tenía la agrupación con esta parte del país.