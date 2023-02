Comenzó a vivirse el Carnaval y Reinado de los Periodistas 2023

Este evento cuenta con la alianza de la Escuela de Aviación y la Escuela Naval de Suboficiales, por esa razón, está edición el Carnaval de los periodistas conmemorará el Bicentenario Naval.

El Carnaval y Reinado de los Periodistas busca principalmente exaltar a través de la alegría y la fiesta, la ardua labor de que realizan los periodistas durante todo el año.

Natalia De Castro le agradeció a los periodistas presentes en la rueda de prensa por la labor que realizan cada uno de los profesionales.

"Me siento muy contenta de poder acompañarlos en este evento. Les agradezco mucho a todos los periodistas porque el Carnaval no sería nada sin ustedes, gracias a ustedes muchas personas que no están en la ciudad pueden ver y sentir desde la distancia estas fiestas".