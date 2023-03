Cinco mujeres con talento transformador

Hace 18 años, un milagro estaba surgiendo en 7 de abril, uno de los barrios con mayor zozobra en el sur de la ciudad. En medio su vulnerabilidad, su comunidad fue testigo de una acción que actualmente construye sociedad.

La educación como arma transformadora no ha dejado de ser la impronta de Yomaira Carrillo, una docente que pudo convertir cuatro casas en lo que hoy se conoce como Centro Educativo Milagro de Abril. Desde el 2005, más de 180 niños han logrado formarse a través de una labor que se gestó a pulso.

Allí asisten niños desde preescolar hasta quinto de primaria no solo a recibir clases, en sus instalaciones también cuentan con alimentación, acompañamiento psicológico, actividades lúdicas y espacios para su esparcimiento.

“Empezamos a soñar de la mano de la Fundación Apoyo Solidario con la cual gestionamos para conseguir recursos económicos. Es una bendición que esto se haya materializado”.

Esta obra cobra fuerza cuando Yomaira ve la sonrisa y el brillo de sus estudiantes, cuando el timbre del recreo convierte la institución en una fiesta infantil, cuando los tableros quedan manchados con la tinta del aprendizaje y cuando nota en ellos el deseo de modificar su entorno social.

“Esto se trata de aprovechar las oportunidades, no importa en qué estrato nos ubiquemos. Por eso siempre tratamos de hacer un trabajo integral para que conozcan las realidades de su entorno y vean lo perjudicial que pueden ser muchas cosas”.

En este andar, Yomaira ha sido testigo de actuaciones deplorables, por lo que en varias ocasiones ha tenido que denunciar casos de abuso sexual y a expendedores de drogas.

“Trabajamos siempre de la mano con sus padres para poder transformar esta realidad. Tenemos también muchas historias maravillosas de egresados que hoy son profesionales y también donan para que esto siga adelante”.

Con el objetivo de que sus estudiantes obtengan la mejor calidad educativa, Yomaira logró que el programa Kumón, método japonés de enseñanza de las matemáticas llegara de manera gratuita a este sector de la ciudad.

Allí, se capacitan alrededor de 60 estudiantes para recibir esta metodología que aumenta sus competencias competitivas.

“Este fue otro milagro de Dios. Los niños salen de aquí y en bachillerato demuestran su habilidades en Matemáticas”.

Una vocación de servicio que en ella no quiere desaparecer. Desde pequeña, Yomaira sabía cuáles eran sus propósitos y anhelos. Jugar a la maestra era su mejor diversión, la tiza, su mejor instrumento hasta que logró hacerlo realidad y hoy es testigo de cómo más de 100 niños corren en el patio de lo que años atrás eran tan solo unas casas.

“Yo amo enseñar, esas es mi vida y que me paguen por hacerlo es maravilloso, me siento realizada. A mí las vacaciones me dan muy duro porque yo tengo que estar rodeada de mis niños, escuchar sus bullicios, verlos aprender es lo que me da felicidad y me motiva”.

Para sumarse a esta obra social, pueden contactarse al número 3135120861.

