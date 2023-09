Cinco atracciones imperdibles para toda la familia en Orlando

Free Family Fun Day: El segundo domingo de cada mes es el Día Familiar Gratuito en Orlando en el Mennello Museum of American Art. La institución hace un llamado a todas las familias para que se unan a disfrutar de entrada gratuita, visitas guiadas a las galerías y un proyecto artístico. El horario es entre 12.00 p.m y 1:30 p.m, donde se podrán realizar proyectos artísticos o llevárselos a casa y las galerías del museo permanecen abiertas hasta las 4:30 para todos los visitantes. Cada Family Funday gratuito tiene un tema diferente basado en la exposición actual del museo.

Family Workshops: La oportunidad para conectar con todos los integrantes de la familia a través del arte y la lectura llega con la oportunidad de navegar y explorar las ilustraciones originales de la exposición Something Like A Hello: The Picture Book Art of Loren Long, acompañado de la escucha la lectura en voz alta del libro Toy Boat, escrito por Randall de Sève e ilustrado por Loren Long. Los talleres familiares del Museo de Arte de Orlando son experiencias artísticas compartidas para niños y sus familias. Las actividades se inspiran en las exposiciones del museo y cada taller está dirigido por un educador de arte titulado o un artista en activo. En este entorno creativo y práctico, las familias aprenderán sobre arte de forma divertida y entre todos podrán crear su propio barco tridimensional y/o bidimensional con pinturas, pasteles, objetos encontrados y mucho más.