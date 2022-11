Cartagena se alista para la II versión de She Is Global Forum

Por segundo año consecutivo, la Fundación She Is realizará el She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, uno de los eventos sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer más grandes de Latinoamérica. Este se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Hotel Hilton de Cartagena y que espera tener cerca de 2 mil asistentes.