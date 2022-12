Carolina Cruz lloró al conmoverse con relato de Aura Cristina Geithner

“Les voy a contar algo súper bonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento… qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, dijo Geithner con voz entrecortada.

Al escuchar a Demian, Geithner lo aconsejó. “Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia. 19 años estuvo conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez solo… ¿tú sabes lo que es eso?”.

En el encuentro, Aura Cristina también hizo saber a su primogénito que siempre le brindará su apoyo incondicional.