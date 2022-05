“Con ‘Cumbiana II’ nos conectaremos con nuestra identidad cultural”

R.

Cumbiana II, unidos en la diversidad, así he denominado este álbum. Tiene que ver mucho con mi manera de entender la música folclórica y lo que es la industria; de mi sueño a partir de nuestras percusiones, ritmos, sentimientos, de esa forma de cantar que me enseñó el vallenato y también de esa línea melódica que me enseñó a crear a partir de la cumbia. Con todo esto he trabajado estas canciones nuevas, apostándole a que valoráramos nuestra herencia folclórica y entender que a partir de ellas podemos construir nuevas propuestas para lo que yo llamé el ‘Rock de mi Pueblo’ y que me ha permitido hacer nuevos rocanroles.