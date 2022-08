“No hay cuerpo saludable, sino existe una mente sana”: Valentina Lizcano

Sobre su participación en Caribe Fit, adelantó que ha preparado la conferencia Mental Wellness (Bienestar Mental), porque considera que cuando las personas tienen una mente saludable, su cuerpo así lo refleja.

“Mi hijo mayor (Salvador) no come mucho dulce, él entiende lo que eso ocasiona en su mente. Si se come una barra de chocolate o una gaseosa después de las tres de la tarde, luego no puede dormir, le entra un ataque de ansiedad. Entonces él se sabe autorregular, algo que a nuestros padres no nos enseñaron”.

Sobre su carrera actoral, indicó que ha estado en un segundo plano y que está enfocada en generar contenidos para sus redes sociales.