Cara Delevingne preocupa por su comportamiento errático en aeropuerto

Su última aparición ocurrió hace un par de días en el Aeropuerto Van Nuys de Los Angeles, California (EE.UU.), donde fue fotografiada y grabada por viajeros que luego publicaron en redes sociales las imágenes asegurando que la modelo parecía confundida y haciendo movimientos erráticos.

En las fotos se ve a Delevingne fumando y vestida con un pantalón tipo sudadera, una camiseta negra con la imagen de Britney Spears, medias de color amarillo, sin calzado y despeinada.

For the love of god will someone plz check on Cara Delevingne pic.twitter.com/NV9tZHSavW

Jesus hopefully @Caradelevingne gets the help she needs. She's on a very slippery slop to ending up the next Danielle Westbrooke pic.twitter.com/35yLGA1wPl