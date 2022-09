Camilo recuerda cuando no tenía dinero para llevar a cenar a Evaluna

Aunque su álbum ha sido todo un éxito, el anterior, "Mis manos", también lo fue y justamente de allí sale una canción que evoca parte de la historia de Camilo cuando recién comenzaba su carrera artística.

El cantautor, dos veces nominado a Grammy y cinco veces ganador del Latin Grammy, contó en una entrevista cómo la canción "Tuyo y mío", que hace con Los Dos Carnales, quería plasmar un momento importante de su vida con su esposa Evaluna.

El artista señaló que le pidió a Edgar Barrera, uno de los compositores del tema musical, que inmortalizara cómo él se sentía en la relación cuando no era el artista reconocido que es hoy en día.

"La canción ‘Tuyo y mío’ es un homenaje a mi esposa en un momento difícil de mi vida. Yo llegué a Estados Unidos y literalmente en mi cuenta de banco yo tenía 25 dólares. Mi esposa se daba cuenta de eso y se hacía la que no se daba cuenta y ella creía que yo no me daba cuenta que ella se estaba haciendo la que no se daba cuenta que yo no tenía plata para invitarla a cenar en algún momento”, contó.