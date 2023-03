Bindi Irwin, hija del cazador de cocodrilos, revela que padece endometriosis

Bindi Irwin es una conservacionista y personalidad de la televisión australiana, quien hace poco reveló a sus seguidores que padece de endometriosis, una enfermedad que afecta a una de 10 mujeres según informó la Organización Mundial de Salud.

La joven, quien también es reconocida por ser hija de Steve Irwin, el popular cazador de cocodrilos, contó a través de su cuenta de Instagram cómo ha sido su experiencia con la endometriosis desde hace 10 años.

Con el propósito de ayudar a otras mujeres, Irwin decidió revelar su caso. “Durante 10 años he luchado contra la fatiga insuperable, el dolor y las náuseas. Tratar de seguir siendo una persona positiva y ocultar el dolor ha sido un camino muy largo. (…) Un médico me dijo que era simplemente algo con lo que lidias como mujer y me di por vencido por completo, tratando de funcionar a través del dolor”, explicó al comienzo de la publicación.