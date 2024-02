Netflix confirmó la segunda temporada de Berlín

Berlín estará de vuelta. Así sorprendió la plataforma de streaming Netflix a los fanáticos de este particular ladrón con el anuncio de una segunda temporada de la producción protagonizada por Pedro Alonso.

Lea: Barbie es elegida como la película del año en los People’s Choice Awards

A través de un video en el que se ve al personaje entrando en un ascensor se lee “Berlín 2” y la descripción “a la planta (piso) 2”.

Junto a él, todo su grupo regresa: Michelle Jenner (Isabel), quien interpreta a Keila, una experta en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa (Fariña) es Damián, un profesor filantrópico y confidente de Berlín; Begoña Vargas (Welcome to Eden) es Cameron, una kamikaze que siempre vive al límite; Julio Peña Fernández (Through My Window) interpreta a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez da vida a Bruce, el incansable hombre de acción en la pandilla.

Lea: Oppenheimer se impone en los BAFTA y el español Bayona se queda sin galardón

Durante la semana de su estreno, Berlín fue la serie más vista a nivel mundial y alcanzó el Top 10 en 91 países.