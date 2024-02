Oppenheimer se impone en los BAFTA y el español Bayona se queda sin galardón

La historia sobre el Holocausto ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’), del británico Jonathan Glazer, arrebató hoy a ‘La sociedad de la nieve’, del cineasta español Juan Antonio Bayona, el galardón a mejor cinta en habla no inglesa, y ganó, además, otros dos reconocimientos a mejor película británica y mejor sonido.

Con esa historia, Glazer sumerge al espectador en la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, para narrar el horror con un impactante trabajo, compuesto íntegramente de planos fijos.

Glazer, (‘Under the Skin’, 2013), se mostró muy “sorprendido” e indicó que recibir ese BAFTA le resultaba “una experiencia extracorpórea”, mientras que el productor, James Wilson, agradeció al director “su virtuosismo y su amistad”.

La cinta se impuso a otra de las favoritas, ‘Anatomy of a fall’ (‘Anatomía de una caída’), de la francesa Justine Triet, que solo ganó mejor guion original; a la estadounidense rodada en coreano ‘Past Lives’ (‘Vidas pasadas’), al documental ucraniano ‘20 days in Mariupol’ (‘20 días en Mariupol’) y la citada ‘La sociedad de la nieve’ de J.A. Bayona.

El director español, que venía de ganar el Goya a la mejor dirección por ese trabajo -su cuarto Goya como director en su trayectoria- se quedó así a las puertas en los BAFTA, al igual que le ocurrió en los últimos Globos de Oro, donde esa película partía como una de las aspirantes en habla no inglesa.

En otras categorías, se coronaron hoy vencedores Mia McKenna por su papel en ‘How to have sex’ (‘Cómo tener sexo’) como estrella revelación -el único BAFTA elegido por el público-; “The Boy and The Heron’ (‘El niño y la garza’) fue la mejor película de animación y ‘20 Days in Maripol’ (‘20 días en Mariúpol’)se hizo con el reconocimiento a mejor documental.