El adiós de Viola Camacho, pionera del Jazz en Barranquilla

Su sobrino y también pianista colombo-alemán Bruno Böhmer Camacho, le contó a esta casa editorial que su tía Viola, lo inspiró a hacer de la música su proyecto de vida.

“Mi tía Viola siempre me trajo la parte del Jazz Latino, eso me alimentó mucho, porque recuerdo que estaba muy joven y tenía una orquesta de salsa con Rodrigo Villalón, y nos empezó a picar ese bicho. Paralelo a mi formación clásica, ella me dio clases y me acercó al mundo de la improvisación y del Jazz. Ella se convirtió en mi inspiración”, dijo Bruno que trabaja como productor y además realiza conciertos por el continente europeo.

La imagen con la que se queda de su tía es la de una persona muy alegre. “Cuando llegaba, siempre le dábamos la bienvenida la risa, las personas que puedan hablar de Viola siempre van a recordar eso. Hasta el día final, conservó un espíritu muy juvenil.

