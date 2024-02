Expertos revelan que el cambio climático genera un nuevo tipo de ansiedad

En 2021, una investigación que involucró a 10.000 niños y jóvenes de 10 naciones, en la que Hickman participó como coautora y que se presentó en The Lancet Planetary Health, reveló que el 59% mostraba preocupación muy alta o extremadamente alta por el cambio climático, y más del 45% afirmaba que este fenómeno tenía un impacto negativo en su vida diaria.

Una encuesta realizada entre profesionales de la salud mental del Reino Unido, publicada el año pasado en The Journal of Climate Change and Health, encontró que percibían un número "significativamente mayor" de pacientes que identificaban el cambio climático como un factor que afectaba su salud mental o bienestar emocional, un aumento que los participantes anticipaban que seguiría en aumento.

La frustración radica en que la ansiedad climática a menudo se superpone con problemas de salud mental preexistentes, lo que dificulta su análisis por separado.

Terapeutas entrevistados por Bloomberg Green explicaron que suelen notar un aumento en el número de pacientes con ansiedad climática cuando el cambio climático es tema de actualidad, generalmente en torno a eventos como conferencias de la ONU sobre el clima, informes científicos importantes o episodios de clima extremo.

Una de las personas encuestadas, Natalie Warren, de 42 años, originaria del Reino Unido y residente en Sydney (Australia), compartió que, aunque no estaba recibiendo terapia, había sentido un fuerte impulso para tomar medidas. Warren consideró que la ansiedad climática se distinguía de problemas de salud mental previos porque es una preocupación externa, en lugar de interna.