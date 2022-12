Barranquilleros vivieron el potencial cultural de la ciudad con ‘BAQ and ART’

Sobre su participación en la serie de Disney Plus y sus futuros proyectos afirmó: “La serie champeta el ritmo de la tierra está en posproducción, espero que no se la pierdan. También espero el próximo año estar en otros proyectos que ya se van dando”.



Por su parte Norella Magdaniel se llenó de emoción al tener la oportunidad de compartir su experiencia con otros artistas, desde el escenario del auditorio Luis Guillermo Henao Pérez.



“Hace unos minutos tenía los ojos aguados, de verdad me llena tanto de emoción sentir que en Barranquilla, que es mi ciudad, que tanto amo, pueden surgir estos espacios para conversar desde el arte, esto nos enriquece a todos, porque a la final una ciudad crece tanto como crece su arte”.



“Estoy feliz de poder apoyar desde mi proceso a que más artistas crean en ellos. No hay nada más rentable que creer en tus sueños”, agregó.



La secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, María Teresa Fernández Iglesias, dio un balance positivo de esta primera edición del festival.

“Quisimos crear una oportunidad para que los artistas, gestores, creadores y emprendedores culturales conectaran y compartieran sus experiencias, y lo logramos; además, fue una oportunidad gigante para que los artistas en formación de nuestra EDA se inspiraran con la experiencia de otros, y se motivaran a seguir trabajando por sus sueños”, afirmó.

Además, resaltó la presencia de miles de barranquilleros que se congregaron en el escenario cultural durante los tres días.

“Nos complace que más de 1.500 barranquilleros aceptaran la invitación de venir a la Fábrica de Cultura durante estos tres días en los que no hubo un espacio de la edificación en donde no se respirara arte y cultura”, agregó.



En el marco de BAQ AND ART también se vivió la primera edición de TEDxBarrioAbajo, convirtiendo a este sector de la ciudad en el primer distrito cultural de Colombia con un evento TEDx propio. En la cita 10 conferencistas inspiraron a los asistentes con sus ideas y visiones, alrededor de las industrias culturales.



Los asistentes al evento pudieron visitar la exposición ACADEMIA 2022-2, de los talentos artes plásticas de la EDA, también apreciaron una muestra de artes y oficios de Casas Distritales de Cultura, una muestra fotográfica del programa Universidad al Barrio, en alianza con la Corporación Educativa del Litoral.

También tuvieron la oportunidad de asistir a laboratorios de formación, en los que la práctica y la experimentación fueron claves para fortalecer talentos y aptitudes. El festival también contó con muestra gastronómica, flash tatoo y mucho más. Desde ya la EDA comenzó a trabajar en lo que será la segunda edición de BAQ AND ART en 2023.