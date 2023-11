‘Baq and Art’ abrió el telón de su segunda edición con saber y cultura

Al ritmo de la canción El pescador, en la voz de la bullerenguera Lina Babilonia y una mezcla majestuosa con la trompeta del cubano Rafael Gavilán ‘Pachalo’ y la batería de Einar Escaff inició la parte musical de esta edición de Baq and Art.

Allí, Babilonia habló de la importancia que tiene la interpretación en la música, especialmente en el folclor.

“Quisiera hablar de la interpretación musical y que se ha ido perdiendo porque nos hemos convertido en unos imitadores, con todo respeto. No estamos construyendo ni viviendo una historia y esto lo comparto desde lo que puedo percibir de mis estudiantes. No interpretan, no viven lo que se cuenta en la historia”, dijo la cantadora.

Entretanto, Pachalo agregó: “Cuando voy a interpretar música no se trata del instrumento que este tocando, yo siempre pretendo que mi instrumento sea simplemente una extensión de mí. No puede haber una separación, de ningún tipo, ya sea la trompeta, percusión, piano, guitarra, ya sea mi propia voz”.