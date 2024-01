Bando 2024: un tributo a las tradiciones patrimoniales

Pedro Díaz, director de la puesta en escena, manifestó que cobrará vida la verdadera esencia de la fiesta, aquello que la distingue de las demás celebraciones del mundo.

“Ya no le podríamos llamar danza en vía de extinción o rescate de las danzas, no, vamos a presentar las danzas que son nuestras, que las estamos viviendo, ya no están rescatadas, están apropiándose de nuestra fiesta y es por eso que con orgullo vamos a presentar a nuestra farota, a los únicos, a los coyongos, a la cumbia, al congo, a todos y cada una de las danzas que hoy nos tiene a nosotros en un nivel altísimo, adornado, claro está, con lo moderno, verdad, para que sea un show, un bando muy versátil”.

El tambor será el hilo conductor de este evento: “vamos a hablar del tambor, vamos a hablar del redoblante, vamos a hablar de los timbales, funcionado con trompetas, saxo, flauta, que nuestro rey momo pues, esa es la parte donde él saca su casta, nuestra reina tendrá más de 10 apariciones en esa era, danzando, apropiándose a su manera de lo que es nuestra danza patrimoniales”.