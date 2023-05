Así suena la nueva vida de Shakira en ‘Acróstico’

Ese amor maternal quedó plasmado en el lanzamiento de su nuevo sencillo Acróstico, una balada dedicada a sus pequeños, en donde le puso pausa a los ritmos urbanos en los que había navegado en los últimos meses, acercándose al concepto musical de su álbum El Dorado publicado en 2017.

Conmovedores estribillos le dieron vida a su ‘Acróstico’, palabra que hace referencia a una composición poética y en la que convierte la lírica en su mayor expresión de amor como madre. Los nombres de Milan y Sasha se forman por la inicial de cada verso en las estrofas a lo largo de la canción.

Fue Milan, el primero en otorgarle el título de mamá con su nacimiento el 22 de enero de 2013. “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba/ Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero/ Las cosas no son siempre como las soñamos/ A veces corremos, pero no llegamos/ Nunca dudes que aquí voy a estar”.