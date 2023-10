Así es como los perros manipulan a sus dueños, según un estudio

Desde el momento en que un perro se convierte en parte de una familia, su capacidad para manipular a sus dueños se pone en marcha. Se convierten en compañeros incondicionales, ofreciendo amor, fidelidad y apoyo inquebrantables. No obstante, a cambio, esperan cariño y, por supuesto, comida.

Pero, ¿cómo logran estos leales compañeros manipular a sus amos para obtener lo que desean? Según un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS), los perros han desarrollado a lo largo de su proceso de domesticación una serie de características y comportamientos que facilitan la comunicación con los humanos.