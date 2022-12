Andrés Parra busca su “termómetro moral” en ‘El presidente’

Aún con dudas en su cabeza, decidió dar el sí nuevamente para rodar. Conoció nuevos lugares y comentó lo diferente que fue la producción en esta segunda entrada. “Yo no entendía muy bien eso, para dónde iba y yo creo que él tampoco y nos embarcamos ahí en la locura a ver qué podía pasar. A mí me parecía muy chévere ir a Uruguay, yo no conocía a Uruguay y eran como una especie de vacaciones pagas porque tampoco yo cargaba con la serie en esta ocasión”.

Para la celebridad, todo fue como “un experimento. Yo nunca había narrado entonces dije como bueno, pues hagámosle y si Jadue ya está, pues eso solamente será prender un switch”, indicó en conversación con este medio.

Habiendo mencionado la relación que tiene con el cineasta ganador del Óscar por Birdman con Alejandro González Iñárritu, agregó: “Armando está loco marica, hermano está loco. Yo siempre que terminó con él un proyecto digo: nunca más. Pero es tan genial porque Armando es un tipo que no planea nada. Realmente es un tipo que es como llegar a crear en el instante. Eso lo ponía uno en una situación de altísimo riesgo y de mucha alerta porque nunca sabemos qué va a pasar con él. No tiene storyboard. Él no tiene orden mental. Es muy intenso trabajar con mi gran hermano. Es muy cansador. Tiene una energía. Puede rodar tres, cuatro, cinco días seguidos, no se cansa. Él vive el cine desde un lugar de una pasión y de una entrega que es envidiable. Es un luchador, un trabajador, un soñador”.