Alejandro Sanz llega a enamorar a Barranquilla

Acompañado en el escenario por su banda compuesta de nueve músicos procedentes de distintos países, diferentes edades y estilos, que unifica con fuerza la personalidad, carisma y voz única de Alejandro.

Andrés Cuervo, cantante colombiano, será el encargado de abrir el concierto de uno de los artistas más esperados por el público. El cantautor de 32 años lleva más de una década inmerso en la música y realizando introspección diaria sobre su identidad, estilo y manera de ver la vida.

Cantando y llevando sus producciones audiovisuales a otro nivel es la forma de mantener en pie su modo de vida y carrera musical, que se ha visto influenciada por personajes de cuentos de hadas y arquitectura gótica que busca plasmar en cada uno de sus videos.

“Estoy muy agradecido con el universo, con Alejandro y con mi equipo de trabajo. Muy responsablemente comprometido a dar lo mejor de mí porque no es algo que uno se tome a la ligera abrirle a un exponente de la música romántica como lo es él. En Barranquilla voy a interpretar siete canciones”, señaló Cuervo en diálogo con EL HERALDO.

La apuesta del artista barranquillero, que desde muy pequeño se mudó con su familia a Cali, piensa en la importancia que tiene la creación musical y videográfica, siendo esta última una propuesta innovadora por parte del cantante, que inició de la mano de Fanny Lu con 'No pidamos perdón'.

Es así como Andrés quiere transmitir todo su potencial en el abrebocas de lo que será el show de Alejandro Sanz.

“A mí muchas veces me preguntaban con quién quería compartir escenarios y siempre decía con Sanz y hoy es una realidad. Me parece que es uno de los pocos cantantes que es fiel a su concepto y a su música y no se ha dejado intoxicar artísticamente. Estuve con él, el 21 de abril en el Movistar Arena, en Bogotá, y fue increíble, un show verdaderamente extraordinario. Me identifico con su fuerza, autenticidad y baladas”, añadió.

Giras, conciertos, reconocimientos e innumerables premios ha recibido Sanz a través de todos estos años de trayectoria musical. En esta oportunidad será Barranquilla la que vibre con cada uno de sus éxitos.

Para entrar al concierto hay que ser mayor de edad y presentar el carnet, físico o digital, con el esquema de vacunación completo, así mismo piden no ingresar alcohol, sustancias psicoactivas, ni armas. La empresa organizadora recomienda llegar con dos horas de anterioridad y portar los elementos de bioseguridad requeridos durante el desarrollo del evento.