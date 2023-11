Alejandra Azcárate llega a Barranquilla para presentar su nuevo monólogo

En ese inesperado giro descubrimos que tenemos dos opciones: reconstruirnos a partir del aprendizaje o someternos al apego de lo que jamás volverá a ser igual.

Un ejercicio profundo sobre las tablas en el que durante dos horas los espectadores se verán reflejados en un espejo de la cruda realidad.

“Yo siento que es un trabajo muy honesto, muy de mi víscera, de mi corazón, basada en mis experiencias, en lo que he recogido de las situaciones adversas, de las situaciones positivas también, de lo que me ha quebrado y lo que me ha reconfortado y de alguna manera poderlo poner al servicio de los demás, pues a mí me nutre y es algo que lo valoro. Entonces, es un monólogo muy confrontador, es bastante reflexivo y yo espero que sea también, pues sarcásticamente divertido”.

Desde la primera impresión, Azcárate impacta con sus palabras sin rodeos. No titubea al expresar sus opiniones. Sus seguidores la valoran por su honestidad brutal, aunque a veces sus observaciones puedan resultar impactantes.

“Al día de hoy en las funciones que llevo hechas a lo largo de este último año no hemos tenido una sola que nos haya agotado, no solamente acá en Colombia sino por fuera y eso yo creo que es una bendición enorme que la valoro de todo corazón y que además me dignifica y que se lo agradezco al público de verdad con toda mi alma porque me han llenado de mucha energía y de mucha esperanza”.

Su honestidad no siempre es fácil de digerir. En ocasiones, sus comentarios directos generan incomodidad y suscitan debates acalorados. Sin embargo, permanece imperturbable, firme en su convicción de que la verdad, por más cruda que sea, siempre debe prevalecer.

“La gente que se toma la vida en serio, que todo lo que cree que digo es a título personal y que es un disparo a la frente, no lo puede asimilar y pues qué bueno que yo no les guste, también eso es muy válido”.