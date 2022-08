Adriana Lucía reveló detalles de su segundo embarazo

Contó que meses después de que las pequeñas salieron de la UCI pediátrica y justo cuando todo parecía marchar bien en el postparto, la artista comenzó a sentir fuertes dolores en su zona abdominal por lo que su médico de cabecera le ordenó que se practicara una ecografía donde descubrieron que no estaba bien de salud.

“Ahí me descubrieron una hernia epigástrica y tenía una diástasis importante por lo que empecé a buscar un médico para poderme operarme. Una amiga me recomendó a un cirujano (…) Aunque para mí la diástasis no era tan evidente físicamente, cuando me tocaba yo sentía el hueco y el doctor me operó por laparoscopia”, manifestó la cantante en redes sociales.