La victoria de Bad Bunny en los Grammy es “un triunfo para él y para la música latina”, aseguró este lunes el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, sobre el Grammy al álbum del año conseguido por su compatriota, la primera vez que un trabajo en español se impone en esa categoría.

“Me levanté muy temprano para ver la noticias y lo celebro como si mi hermano hubiese ganado. Es grande lo que ha hecho porque es un triunfo para él, que se merece todo lo que está viviendo, pero también para la música latina, para mi país, para nuestro idioma”, dijo Fonsi en una entrevista con EFE en Madrid para presentar su nuevo tema, ‘Cambiaré’.

El boricua remarcó que el galardón conseguido por Bad Bunny no ha sido en la categoría latina, si no en la principal, el que “quizá sea el premio más importante de los grandes”.

“Y él se para ahí, a hablar en español, bueno en inglés también (al recoger sus premios), pero creo que es un triunfo para todos”, subrayó.

Bad Bunny, arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) al recoger uno de los tres Grammy que ganó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”.

Fonsi recordó que él también vivió un momento importante para la música latina en 2017 en Estados Unidos, donde comenzó y ha desarrollado buena parte de su carrera, coincidiendo con su éxito ‘Despacito’ y “justo con el mismo presidente que hoy día”, dijo refiriéndose a Donald Trump.

Y, “esa canción ayudó a abrir muchas puertas cantando en español y siendo nominada muchos premios entonces”, apuntó, el puertorriqueño que “siempre” ha llevado su bandera “en alto”.

Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español este domingo al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios, que en su 68ª edición estuvieron cargados de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse en esta categoría, y desbancó algunos de los favoritos de la noche como ‘Mayhem’, de Lady Gaga, o ‘Swag’ de Justin Bieber.

El puertorriqueño sumó tres gramófonos más a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con ‘EoO’.