👩¡Hija de Rubby Pérez aclara que aún no han rescatado a su padre!❌



La joven Zulinka Pérez aclaró este martes que aún no han rescatado a su padre, el merenguero @rubbyperez, quien es una de las víctimas atrapadas en el derrumbe del @JetSetClubRD.



«Aún no, aún está dentro»,… pic.twitter.com/4OfFC06S9L