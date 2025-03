La selección Colombia se juega hoy mucho ante su similar de Paraguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un compromiso que ha mantenido expectante a los fieles hinchas de la ‘Amarilla’. Uno de esos hinchas que siempre está apoyando incondicionalmente a los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo, es el cantante de Música Popular Jessi Uribe.

El artista que en diálogo con EL HERALDO se definió como hincha de la ‘Sele’ desde niño, afirma estar viviendo un verdadero sueño al haber sido escogido por la Federación Colombiana de Fútbol para interpretar el himno nacional.

“Lo tenemos montado con una base de mariachi, algo que hemos preparado muy bien y la verdad me siento feliz de estar aquí cumpliendo ese sueño. Barranquilla sin duda es una bonita plaza que ha acogido con mucho cariño no solo a nuestra selección sino también a la Música Popular, así que aquí me siento bien respaldado”, expresó el artista.

Jessi Uribe quien contó haber llegado hacia la una de la madrugada a la capital atlanticense, dijo que desde esa hora empezó a sentir todo el calor humano, y que siente mucho optimismo para el partido de esta noche ante los dirigidos por el profesor Gustavo Alfaro. “Hoy vamos a ganar 2-0”, afirmó.

Para la ocasión Jessi lucirá impecable. Llevará puesto un traje blanco junto a un sombrero con un tono amarillo. También tendrá las iniciales de su nombre y un corazón con la bandera del país. Además tendrá un poncho en tonos amarillos y unos apliques en homenaje a la cultura Wayúu.

Jessi seguirá de gira por Venezuela. “Continúo en Caracas y Valencia llevando toda mi música. También vienen muchos dúos y una canción tipo regional vallenato”.

Se espera que el artista bumangués esté a la altura de otras figuras de la industria musical que se han enfrentado al reto de cantar el himno de Colombia en el Metropolintano en medio de un partido de la Selección.