Uno de los grandes éxitos de la cantante Miley Cyrus es sin lugar a dudas Flowers. Rápidamente se convirtió en unas de las canciones más escuchadas del momento, pero también generó problemas. El golpe fuerte e inesperado para la cantante y los coautores del éxito -que habla sobre el amor propio y los gestos de cuidado que se esperan de una pareja- Gregory Hein y Michael Pollack llegó convertido en una demanda por supuesto plagio en 2024, alegando que algunas partes de la canción tenia similitudes con un tema de Bruno Mars.

Le puede interesar: Blake Lively solicita a juez que desestime demanda de Justin Baldoni

Según una demanda presentada durante el año pasado, Tempo Music Investments afirma que Flowers incluye la “explotación” no autorizada de varios elementos de la balada de piano de Mars de 2013, When I Was Your Man. La demanda también cita a Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart y varias otras empresas como acusadas de distribuir Flowers.

Luego de la polémica, Cyrus no dio declaraciones al respecto en los medios, pero si lo hizo a través de la justicia pidiendo desestimar la demanda presentada por Tempo, el cual posee un porcentaje de los derechos de autor en EE.UU de la canción de Mars que adquirió del coautor Philip Lawrence.

Por su parte Mars, junto con los coautores Ari Levine y Andrew Wyatt, no figuran como denunciantes en la demanda.

Justicia cree en el plagio

Según un medio estadounidense que tuvo acceso a la demanda, el juez de distrito estadounidense Dean Pregerson desestimó el argumento de Miley Cyrus, quien alegaba que Tempo Music Investments, el cual afirma ser propietaria de una parte de los derechos de autor de la canción de Mars, no tenía derecho a presentar la demanda, ya que adquirió los derechos de Lawrence sin consultar a los otros compositores.

A pesar del argumento presentado por el equipo legal de la ex Hanna Montana, el juez dictaminó que éste estaba equivocado y explicó que Tempo, como copropietario exclusivo de los derechos de autor, por su parte tiene todo el derecho de presentar una demanda por plagio sin la necesidad de involucrar a los demás autores de la canción.

“Al transferir la totalidad de esa participación, Tempo ahora sustituye a Lawrence y es copropietaria de los derechos exclusivos de autor”, se puede leer en la sentencia.

Tras esta noticia, el abogado del denunciante celebró la resolución, dijo que el y su clientes estaban encantados: “Nuestro cliente espera con ansias que este caso se resuelva según sus méritos y tiene plena confianza en prevalecer”. Por su parte, los abogados de Cyrus no declararon.

Con respecto a las partes plagiadas, la demanda indica de manera detallada que el material melódico y armónico, los patrones de finalización de tonos, las estructuras de las líneas de bajo y las letras de ambas canciones son similares y en particular la línea vocal inicial del coro, “Con Flowers, Cyrus, Hein y Pollack crearon una obra derivada de When I Was Your Man sin autorización”, declaró entonces el denunciante.

Le puede interesar: Tiquetes baratos: lanzan promoción para viajar desde Barranquilla a 72.000 pesos

Con el pedido de Cyrus denegado, este caso avanza y la cantante enfrenta una batalla legal que arrancó con el pedido de una indemnización por daños y perjuicios por un monto que se determinará en el juicio o el máximo de 150.000 dólares por infracción, un monto que no se considera tan elevado teniendo en cuenta la cantidad de reproducciones que tuvo el éxito.