Si hay un nombre que logra sacudir la cabeza del experimentado periodista y promotor cultural Édgar García Ochoa ‘Flash’, ese es el de Shakira, al punto que acaba de lanzar un libro de 235 páginas llenas de anécdotas, fotografías y vivencias junto a la superestrella barranquillera.

Lea Concierto de Shakira en Medellín fue reprogramado: conozca la nueva fecha

Mis recuerdos con Shakira, es el texto en el que recopila lo vivido con la Reina del Pop Latino, especialmente en sus inicios musicales. En diálogo con EL HERALDO, García Ochoa comparte detalles sobre su vínculo con la estrella mundial, entregando detalles reveladores.

“Lo primero que se me viene a la mente cuando me dicen Shakira es la primera vez que la vi en ‘La Olla Barranquillera’. Su padre quería presentármela y cuando le pregunté por qué quería que la ayudara, ella me sorprendió diciendo: ‘Yo soy tu lectora’. Tenía apenas 13 o 14 años y era seguidora de mis columnas en EL HERALDO. Me dejó sin palabras cuando incluso recordó lo que había escrito ese mismo día”, relata Flash.

Desde entonces, su relación con la joven promesa se estrechó. Shakira comenzó a participar en eventos organizados por él, incluyendo la campaña de la fiesta de las quinceañeras que hizo con esta casa editorial, donde le dio la oportunidad de cantar en una celebración en honor a Isolina Majul. “Ahí la gente quedó asombrada al verla bailar la danza árabe y cantar con ese talento natural”, recuerda mientras sostiene en sus manos su séptimo libro.

Aquí Encuentran muerto a Tomás Tamez, famoso actor de telenovelas mexicanas

El salto a la fama de Shakira

Con el tiempo, la carrera de Shakira tomó vuelo y alcanzó escenarios internacionales. Sin embargo, Flash siguió presente en momentos clave. “Ella me invitó al Festival de Viña del Mar en Chile y a los Premios Lo Nuestro en Miami, me sorprendió el cariño que ella aún me tenía. Me recibió con una limosina y me hospedó 20 días por cuenta suya”.

García Ochoa en esta obra quiso profundizar en capítulos poco conocidos de su vida. “Hay una historia muy especial sobre un concurso de canto en el Country Club de Barranquilla. Shakira ganó, pero los organizadores no querían darle el premio porque no era socia del club. La presidenta del jurado defendió su decisión y con el tiempo, cuando ya Shakira era famosa, ella la reconoció en una tienda y Shakira le ofreció regalarle una casa como muestra de agradecimiento”.

‘Flash’, que fue testigo de su crecimiento musical, recuerda cómo junto a su padres (William Mebarak y Nidia Ripoll), tocaban las puertas de los distintos medios para que le brindaran un espacio a la naciente figura. “A Shakira la vi soñar en grande, por eso la impulsé desde niña, puse a disposición mis contactos para que ella alcanzará sus metas”.

Édgar García Ochoa/Archivo Pese al paso de los años ‘Flash’ afirma que la cantante barranquillera lo recuerda.

Además Grupos folclóricos llenan de sabor el espacio público

Anécdotas impactantes

El libro también desmiente mitos y revela episodios conmovedores. ‘Flash’ menciona cómo, en algún momento, circularon rumores de que Shakira tenía “pactos diabólicos” debido a su estilo musical. Sin embargo, un encuentro con una devota mariana en Estados Unidos demostró lo contrario. “Ella le puso la mano a una mujer que estaba llorando porque su esposo estaba enfermo. Rezó por él y, meses después, el hombre se curó completamente”.

Aunque su contacto con Shakira no es tan frecuente como antes, ‘Flash’ se siente honrado de saber que ella sigue pendiente de él. “Hace poco me sorprendió escribiéndome para preguntarme por una foto de cuando cantó en la fiesta de Isolina Majul. También su tía Patricia Ripoll me contactó recientemente para ofrecerme entradas a sus conciertos en Barranquilla”.

También Cuca Guzmán, 25 años de un reinado inolvidable

Al preguntarle si esta labor de abrir caminos para que el orgullo de Colombia pudiera salir adelante lo ha beneficiado, bromea diciendo que una vez le iban a comprar un archivo fotográfico de la artista por 100 mil dólares, pero alguien cercano a la artista le dañó el caminado y no pudo “oler un solo peso”. “Me queda la satisfacción de que gracias a los contactos que hice siendo amigo de Julio Iglesias, Cantinflas o Leonardo Favio, pudimos lograr que su nombre sonara por muchas partes, eso me ha hecho feliz”.

Delcy de la Hoz es una de las integrantes del Club de Fans Shakira Colombia. Ella se acaba de leer el libro de ‘Flash’ y dice haber quedado asombrada con varios datos que desconocía de su artista favorita. “Hay muchas cosas que denotan su nobleza, realmente no deja de sorprenderme”.

De la Hoz agregó que está lista para asistir al concierto el primer día, y que va a estar desde temprano haciendo la fila. “El 19 de febrero vamos a tener un encuentro con fans de todo el mundo, con los que haremos un tour por los colegios que ha construido. De hecho, vamos a donar una batería en su colegio para que los niños puedan tocar este instrumento y también tendremos una cena con ‘Flash’”.