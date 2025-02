El tiempo ha pasado volando, pero para Claudia ‘Cuca’ Guzmán, la Reina del Carnaval de Barranquilla en el año 2000, los recuerdos siguen tan vivos como el primer día. A 25 años de su reinado, la emoción de las anécdotas que marcaron su vida, desde su inesperado nombramiento hasta su aparición en el icónico video Hips Don’t Lie de Shakira, siguen a flor de piel.

Cuca, un apodo que viene a ser más bien un diminutivo de un destino que la marcó desde pequeña, pues “mi abuelo me decía monacuca guayabera”. En esa búsqueda de recordar un cuarto de siglo de reinado, ha desempolvado los recuerdos de aquella época.

“He empezado a buscar fotos, imagínate que encuentro VHS que tengo que pasar a USB”, cuenta entre risas. “Todavía no he podido ver los videos porque ni siquiera tengo dónde ver un VHS”.

Por ello, cuando fue al Museo del Carnaval a ver su vestido “fue increíble, fue un sentimiento de orgullo, de nostalgia, de felicidad”, recuerda con un especial brillo en los ojos.

Un anuncio inesperado

Ser reina del Carnaval era un sueño para ella, pero nunca imaginó la manera en que recibiría la noticia. En agosto de 1999, mientras hacía sus prácticas como estudiante de Ingeniería Industrial en Cementos del Caribe, recibió una llamada de Jorge Cura. “Felicitaciones, eres la reina del Carnaval”, le dijo.

Cuca, en shock, no sabía cómo reaccionar. “Mi jefa era súper estricta, yo le tenía pánico. ¡Imagínate cómo iba a decirle que me tenía que ir porque ahora era la reina del Carnaval!”, relata.

Para su sorpresa, la noticia ya había llegado a los directivos de la empresa. Incluso, el presidente de Cementos del Caribe, quien más tarde se convertiría en su suegro, recibió una llamada preguntando por qué no le daban permisos a la reina para asistir a los eventos. “Me dijeron: ‘Cuando necesites, llama, ven y te damos los permisos”. Así fue que me enteré”.

Orlando Amador/El Heraldo

Carnaval de contrastes

Si bien la coronación y los desfiles fueron momentos memorables, lo que más marcó a Cuca fueron las visitas que hizo como reina a lugares menos festivos.

“Lo que más me impactó fue la visita a la cárcel de la Vía 40″, confiesa.

Entrar sola a un pabellón dividido entre guerrilleros y paramilitares fue una experiencia aterradora. “El policía que me acompañaba me dijo: ‘Yo no puedo entrar’. Solo podían verse en la hora de almuerzo, si se encontraban en otro momento, era guerra”, recuerda.

Otro momento que la conmovió profundamente fue su visita al asilo San Antonio.

“Mi abuela acababa de morir y ver a esas viejitas emocionadas bailando me hizo llorar sin parar. Fue un choque de realidad, algo que te hace pensar más allá de la fiesta”.

En contraparte a ello, recuerda Cuca, dos momentos que la llenaron de júbilo fue haber sido coronada por Julia Carolina De la Rosa, y ella haber tenido la oportunidad de hacer lo propio con Ilse Margarita Cuello, “dos grandes amigas”.

De Barranquilla a Hollywood

Años después de su reinado, en 2006, Cuca recibió una llamada inesperada. “Mi amiga Katy Coop, que es la mejor amiga de Shakira, me dice: ‘Cuca, Shakira quiere que unas reinas del Carnaval salgan en un video’”.

Fanática de la superestrella barranquillera, no lo pensó dos veces. “Empaqué mi maleta y nos fuimos para Hollywood. Ensayamos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y luego grabamos. Shakira es perfeccionista con los detalles, nos enseñó cómo debíamos voltear la mano, todo milimétrico”.

El resultado fue el icónico video de Hips Don’t Lie, en el que Cuca aparece bailando junto a otras reinas. “Jamás imaginé estar en un video con Shakira. Fue increíble”.