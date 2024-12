A una semana exacta de que Colombia se estremeciera por la muerte de la actriz Sandra Reyes, quien a sus 49 años de edad, murió a consecuencia de un cáncer de seno, son varios los datos casi que inéditos que se siguen conociendo de la afamada artista.

Uno de los más relevantes tiene que ver con su hijo, el cual pocos conocían. Se trata de Gerónimo Parada Reyes, un joven de 15 años, aficionado a la fotografía.

Cortesía

De acuerdo con su cuenta oficial de Instagram, Gerónimo heredó de su madre la vena artística y el gusto por la naturaleza, pues allí únicamente publica las imágenes que captura con su cámara. También presume las cosechas que cultivaba y recolectaba junto a la también pintora quien producía sus propios alimentos en su finca ubicada en Ubaté, Cundinamarca.

De hecho, en algunas conversaciones, la artista confirmó que el menor había heredado su amor por los animales, el arte y la naturaleza. Junto a su madre, el menor solía cultivar sus alimentos y convivir con las mascotas que les rodeaban en su finca.

En la última entrevista que Reyes le ofreció a EL HERALDO en Bogotá para el lanzamiento de la serie Rigo, en la que interpretó a Aracely Urán, mamá del popular ciclista, precisamente reveló algo de su amor de madre.

“Las mamás somos sobreprotectoras, impulsivas, queremos que nuestros hijos estén a salvo siempre, entonces a veces nos salen fuerzas desde donde no las tenemos para mantener a nuestros hijos vivos, es lo que vivo en casa con mi hijo y ahora en la pantalla con Juan Pablo Urrego”, comentó.

Sobre su feeling con Urrego dijo que fue inmediato y se mantuvo durante los 99 episodios. “Le tomé un cariño muy profundo, realmente terminé amando a Juan Pablo, me inspiró siempre ese amor de madre”.

Padecía fuertes dolores

La bogotana que alcanzó a internacionalizarse tras interpretar a la doctora Paula en la telenovela Pedro El Escamoso, según contó su mejor amiga y colega Aura Helena Prada, se enteró del diagnóstico entre septiembre y octubre de 2023.

“Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé y en octubre ella empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico” y agregó que “ya estaba enferma cuando hizo la segunda parte de Pedro”.

Una vez recibió el desalentador diagnóstico, se dice que Sandra Reyes decidió no realizar ningún tipo de tratamiento para enfrentar el cáncer debido a su estilo de vida tan conectado con la naturaleza. “Lo he pensado mucho en estos días porque pasé por todo con Sandra, proceso de frustración, de angustia, de negación, de pelea. Estuve brava con ella, no peleé con ella, pero interiormente estaba brava con ella, pues porque de alguna manera, uno siempre quiere tener el control de las cosas”.

Aunque el fallecimiento de Reyes causó gran sorpresa entre sus colegas y los colombianos, Aura Helena señaló que para su círculo más cercano, que sabía lo que estaba atravesando, no fue una novedad. “Pedíamos que fuera pronto por los dolores que estaba padeciendo y porque ella ya había expresado que estaba lista y que se quería ir”.

Protagonista del Carnaval

Así como protagonizó más de 30 producciones televisivas y cinematográficas, la recordada actriz también brilló en el Carnaval de Barranquilla, evento al que asistió en tres ocasiones como hacedora. Así lo confirmó a este medio la periodista Fanny Sossa, fundadora de La Chiva Periodística, comparsa que cuenta con 28 años de historia en las carnestolendas.

Sus actuaciones fueron consecutivas entre 2004 a 2006 y siempre se caracterizó por mostrar su lado más alegre, una sonrisa a flor de piel y una amabilidad única con el público.

Cortesía

“En 2004 queríamos tener invitados del mundo del espectáculo y lo logramos con Juan Carlos Jiménez que tenía muchos amigos actores a los que él había entrevistado esa vez concretó a Sandra Reyes, a Vicky Hernández y a Juan Sebastián Calero. Salieron con nosotros en la Batalla de Flores, les explicamos que el recorrido se haría a pie y que si se cansaban se subían al vehículo del sonido, pero Sandra hizo todo el recorrido feliz, tanto que al año siguiente volvió a acompañarnos”.

En 2005 regresó con Nórida Rodríguez y Toto Vega (QEPD). Su popularidad por Pedro El Escamoso estaba en su mejor momento y todo el mundo la saludaba, le gritaban ‘doctora Paula, dónde dejaste a Pedro El Escamoso’, y se reía mucho con cada broma. Al año siguiente fue la única famosa invitada a la Chiva Periodística.

“La recuerdo porque era muy cariñosa, efusiva, a veces los artistas no son lo que uno cree, pero Sandra en realidad reflejaba lo mismo que se le veía en pantalla, esa sencillez, ternura y alegría con la que conquistó al país”, dijo Sossa.