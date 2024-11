Desde pequeña su pasión por el arte siempre fue notoria, aunque con el pasar de los años decidió estudiar Diseño de Modas, en la actualidad se dedica a seguir ese gusto que se despertó en ella a su corta edad.

Elia Abuchaibe es una talentosa diseñadora de modas y artista plástica empírica, que plasma sentimientos, emociones, momentos y memorias en sus obras.

Utiliza sus conocimientos para construir una figura humana llena de vida y color, con un estilo que mezcla las tonalidades pasteles con oscuros dramáticos y que dan una estética vintage a composiciones que ya recuerdan a fotografías del pasado.

En conversación con EL HERALDO, Elia Abuchaibe contó cómo ha sido su trayectoria a lo largo de su vida con las dos facetas que posee y cuáles son sus proyectos a corto plazo en cuanto a la moda y el arte.

Jeisson Gutiérre

Primero fue el diseño

Aunque Elia siempre mostró un gran interés por la pintura y el arte, cuando creció y tuvo que tomar un camino por el que recorrería gran parte de su vida, escogió el del diseño de modas.

“Mis amigas recuerdan que estando chiquitas yo siempre me aislaba y me ponía a pintar, siempre fue algo que quise hacer, pero lo concreté con el diseño de moda, que era algo que también me encantaba. Me pregunté: ¿será que estudio arte o diseño? Pues en ese momento me pareció que tenía más viabilidad la moda que el arte”, contó.

Pero en su formación como diseñadora, su proceso siempre estuvo inclinado a la pintura, es por eso que Abuchaibe afirma que afortunadamente el diseño de moda tiene mucho que ver con la pintura.

“El arte y la moda están conectados, y es que cuando estudias historia del vestuario, todo del arte, cine y retrato, no puedes desligar al ser humano de la vestimenta, y para ser un buen diseñador de moda, tienes que estudiar mucho la historia del arte”.

No hay una que la defina

No es que sus dos carreras se mezclen al tiempo, estas se desbordan en ella por etapas, cuando tiene una inspiración, ya sea en pintura o en la moda, simplemente la ejecuta.

“Cuando yo me gradué e hice mi casa de modas, era totalmente enfocada en la vestimenta, pero en los últimos años, después de pandemia, me he orientado más hacia la pintura. Pero sigo en moda, por ejemplo, he estado activa con la marca que es MPM, ahora tengo un proyecto de vestir elegante a mujeres”, anotó.

En 2007 la diseñadora ganó un premio Cromos a diseñador revelación, y esto puede significar que durante aquel tiempo experimentó años muy productivos para el diseño.

Pese a eso, afirmó a EL HERALDO que ese no es el centro de su vida y que actualmente se siente más libre de expresarse con la pintura.

“No quiero dejar la moda, ni quiero dejar la pintura. Por eso ahora creé un concepto que se llama Aracne Studio, que va a involucrar lo que es arte y moda. Aunque cuando pinto simplemente siento que fluyo más, distinto a la moda que muchas veces se debe hacer lo que dice tu clienta. Sin embargo, tiene también su magia”.

Comparte conocimiento

Viendo el arte y la moda como una forma de expresión, Elia dicta algunas clases en su casa con amigas y alumnas de la Universidad Autónoma del Caribe a las cuales instruye en moda.

“Estos cursos los estoy haciendo aquí en mi casa, los desarrollo con un grupo de amigas, máximo cinco, y hacemos una cena, y ahí vamos haciendo la clase. Por otro lado, tengo alumnas que vienen, y se quedan acá en la noche, yo les hago de comer, y se ponen a pintar. Pero también los cursos pueden ser en cualquier parte donde las personas quieran”, expresó.

Elia ha expuesto cuadros en diferentes partes de Colombia. Estuvo en Cartagena, en la Peña 75, y en Bogotá, y asegura que pinta no tanto para alcanzar un objetivo, sino porque se deja llevar de lo que siente que debe pintar.

“No soy de escuela, más bien soy empírica en cuanto a arte plástico, pero claro que mi carrera toda la vida se ha relacionado con el arte y con la pintura. Esto es acrílico sobre lienzo y esto es una tela”.