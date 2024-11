La música Colombia ha perdido a una de sus más grandes exponentes. Leonor González Mina, conocida cariñosamente como ‘La Negra Grande de Colombia’, que falleció este miércoles, dejando un vacío en millones de sus seguidores.

La noticia de su partida ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre sus colegas y amigos del ámbito artístico, quienes han expresado su tristeza y admiración por su legado.

Entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez, que compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de La Negra Grande en la música afrocolombiana.

“¡Adiós Negra grande! Lamento profundamente el fallecimiento de Leonor González Mina, la ‘Negra Grande de Colombia’, una artista en todas las letras. Su voz poderosa, su talento y su compromiso con la cultura afrocolombiana dejan un inmenso legado para el país. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo”. La publicación fue acompañada de una foto de la artista con una gran sonrisa.

Por su parte, la periodista y presentadora Mabel Lara, compartió en su cuenta de X varias fotos con Leonor, incluyendo un mensaje y contando una historia que le habría contado la cantante.

Gracias mi amada Leonor González Mina por abrir la puerta para nosotras. Muchas de hicimos una carrera y estamos aquí hoy porque existió la negra grande de Colombia.

Y recuerdo una de las tantas

historias que me contaste



“En Europa me ofrecían tapete rojo al aterrizar y en… pic.twitter.com/mP81mieObc — Mábel Lara (@MabelLaraNews) November 27, 2024

“Gracias mi amada Leonor González Mina por abrir la puerta para nosotras. Muchas de nosotras hicimos una carrera y estamos aquí hoy porque existió la Negra Grande de Colombia. Y recuerdo una de las tantas historias que me contaste” “En Europa me ofrecían tapete rojo al aterrizar y en Colombia me ponían a actuar de sirvienta”, escribió Lara.

El actor Julio Cesar Herrera, igualmente se pronunció en X, con una foto de las que serían de las últimas presentaciones de La Negra Grande de Colombia, y escribiendo el siguiente mensaje. “La vida anuncia la despedida de La negra grande de Colombia. Absolutamente todos los aplausos para esta gran artista que nos dice hasta luego”.

La vida anuncia la despedida de La negra grande de Colombia.



Absolutamente todos los aplausos para esta gran artista que nos dice hasta luego. pic.twitter.com/QyCEZthedF — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) November 27, 2024

Willy García, compartió una foto con Leonor, donde dejó un mensaje lamentando la pérdida de una grande del folclor colombiano. “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestra querida Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina. Su voz y legado fueron un puente entre nuestras raíces y el mundo, una verdadera embajadora de nuestra cultura. Mis oraciones están con su familia”.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestra querida Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina. Su voz y legado fueron un puente entre nuestras raíces y el mundo, una verdadera embajadora de nuestra cultura. Mis oraciones están con su familia. pic.twitter.com/E6OPnE4QC6 — WILLY GARCIA (@WILLYGARCIACali) November 27, 2024

Finalmente, La Orquesta Filarmónica de Bogotá compartió en X el siguiente mensaje: “Leonor González Mina se adelantó a su tiempo con su versatilidad, transitando desde el Pacífico hasta el Caribe colombiano, pasando por baladas y boleros. Desde la Filarmónica de Bogotá lamentamos la partida de nuestra “Negra Grande de Colombia”.

Leonor González Mina se adelantó a su tiempo con su versatilidad, transitando desde el Pacífico hasta el Caribe colombiano, pasando por baladas y boleros. Desde la Filarmónica de Bogotá lamentamos la partida de nuestra “Negra Grande de Colombia”.



Foto tomada de: @ElRinconColom. pic.twitter.com/fPnzIbrqD8 — Orquesta Filarmónica de Bogotá (@filarmonibogota) November 27, 2024

La muerte de Leonor González Mina ha dejado una profunda tristeza en Colombia, especialmente entre aquellos que han encontrado en su música un reflejo de sus propias historias y luchas. La celebración de su vida y obra continúa en las redes sociales, donde sus colegas rinden homenaje a una mujer que supo llevar con orgullo su herencia cultural y su amor por el folclor colombiano a otras partes del mundo.