En un esfuerzo por preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de su entorno, el colectivo ‘Guardianes Verdes’ de Alameda del Río, desde hace varios meses ha realizado algunas actividades para proteger un humedal natural que alberga más de 40 especies entre aves y reptiles autóctonos y visitantes.

Este ecosistema, que se formó de manera natural, es un refugio crucial para estos animales. Sin embargo, las aves, las babillas y los osos hormigueros que se encuentran aquí podrían estar en peligro.

El humedal, que fue estudiado a fondo por Édgar Molina residente de Alameda, ha sido objeto de preocupación debido a la presión del desarrollo urbano de este proyecto.

Por esta razón, este grupo de apasionados ha estado trabajando incansablemente para concientizar a la comunidad sobre la importancia de este espacio natural y la necesidad de su protección para los animales al momento de la construcción.

El HERALDO dialogó con Édgar Molina y Julio Fernández, quienes contaron cómo se interesaron por proteger a las especies que habitan el humedal y cuáles han sido las actividades y procesos para proteger la vida de los animales.

“Eran garzas y no bolsas”

La pasión por las motos llevó a Édgar a descubrir que lo que parecían bolsas blancas a lo lejos en el humedal, en realidad eran garzas que siempre se paraban en los troncos. Esto le causó curiosidad y desde entonces no ha dejado de defender lo que él considera que es propio de este lugar y se debe preservar.

“Yo tengo una moto deportiva para hacer motocross, en ese entonces todavía había calles que no estaban pavimentadas y un día me metí a dar vueltas por todos esos lugares; parqueo la moto y me doy cuenta de que había un ladito que se veía verdecito con bastantes plantas. Al siguiente fin de semana volví a ir y vi como unas especies de bolsas blancas, me imaginé de todo, menos que eran nidos de garzas”, contó Molina.

En ese momento, es cuando Édgar llama a Julio Fernández, quien es fotógrafo aficionado, para que documentara a las hermosas aves que posaban en el humedal.

Guardianes Verdes/Cortesía

“Eran cientos de garzas y para diciembre que fue la época en la que me mudé, es donde más se concentran ahí. Yo llamé a Julio, él es primo de mi esposa, y le dije que tenía que acercarse a Alameda para fotografiar eso. En mi ignorancia me preguntaba el porqué de la diferencia entre unas y otras, y es porque de garzas existen varias especies”.

Hay más que aves

Con el descubrimiento de estos nidos, los dos jóvenes subieron a las redes sociales videos y fotos que se hicieron viral y empezó a despertar el interés de muchas personas. Pero luego de esto, se dieron cuenta de que había más especies.

“A partir de ahí, durante la semana o los domingos, asistíamos al humedal para limpiarlo y empezamos a hacer carteles sobre el cuidado del medio ambiente y una alerta de no arrojar basura. Más atrás hay otro humedal que es mucho más grande y en este hay chigüiros, nos encontramos una gallineta súper extraña, que causó sensación”, contó Julio.

Guardianes verdes creó un grupo que se llama ‘Salvemos al Humedal’, en el que todos los residentes de Alameda del Río cuando ven algún animal extraño o diferente, lo reportan.

“Las personas han visto armadillos, osos hormigueros y los reptiles, que hay un montón empezando por las babillas. Logramos tomar unas imágenes desde lejos, porque queremos proteger su espacio, para nosotros es muy importante tener en cuenta eso y es lo que queremos enseñarles siempre a la gente”.

Guardianes Verdes/Cortesía

Propósito del colectivo

A pesar de que la construcción que se hará a principios del 2025 no puede retroceder, lo que buscan estos defensores del medio ambiente y los animales, es que se les sea respetada la vida a los animales.

“Ya hay una inversión y nosotros no pudimos hacer nada, porque la constructora asegura que ellos dejaron ese terreno con ese vacío y por las lluvias se formó el humedal, pero no dejaremos de estar al pendiente hasta que los animales que habitan ahí, sean reubicados”, anotó Julio.

Galería de fotos en Alameda del Río

Como manera de protesta, Édgar Molina, Julio Fernández, Sabrina Marín, Jessica Florian, Mari Palencia y Karen Coba, quienes hacen parte de este grupo de guardianes, se les ocurrió colgar algunas fotos de los animales que habían logrado captar con su lente.

“Esto lo hicimos entre ‘Estefy’ y yo, una chica que también está pendiente del humedal. Cada mes cuelga las fotos y es genial porque todos los que pasan por ahí se enteran de que esos animales están en Alameda”, contó Julio.