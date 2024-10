El interés por la inmensidad del océano, sus misterios, su grandeza y diversidad surgió en la pequeña Gabriela cuando su padre, José Casuso, la llevaba a visitar el zoológico de Barranquilla, una frecuente y reveladora excursión que le inflaba el corazón cuando veía el cuerpo rechoncho y los ojos pequeños de la manatí de la época. Estaba intrigada, curiosa, receptiva. Ya nada podía desenfocarla. El medio ambiente y toda su vastedad la llamaban a gritos. Por eso la semilla de aquella pasión no tardó en germinar.

En aquellos días, la joven barranquillera, que ya mostraba un deseo implacable de aprender de los diferentes hábitats naturales, empezó a alimentar mucho más su interés cuando visitó el Acuario Nacional de Cuba. Allí, en medio del espectáculo y las familias maravilladas, observó impávida la función de los delfines, pero en su interior surgió algo más. Nacieron cuestionamientos y reparos sobre los libretos, estereotipos y acciones del hombre sobre el mundo marino.

Debido a lo anterior, la pequeña Gaby, hoy con 16 años, empecinada en no ser una espectadora más de la ola de daños que recibe todo lo que nos rodea, decidió convertirse, con la guía y respaldo de su madre, Aida Hernández, en una líder ambiental. Además, creó un programa de protección al océano y se convirtió en una tallerista experta que busca generar consciencia sobre el cambio climático. Por eso y mucho más, la atlanticense está incluida en la lista de “Los 100 latinos más comprometidos con la acción climática” en su edición 2024

“Yo no soy una amante de zoológicos y acuarios, yo soy consciente de que estos animales no deberían estar cerrados ni dando shows con cuatro paredes limitándolos cuando pueden hacerlo en su hábitat natural sin ninguna barrera de por medio. Los animales deben y necesitan estar en libertad”, contó la barranquillera en diálogo con este medio.

‘Gaby’, que es una de las 70 Líderes del Futuro en la lista de Forbes, ha despertado el interés de las grandes organizaciones ambientales por su tesón y conocimiento aplicado en el Proyecto Acuática , donde promueve y analiza todo lo relacionado con la protección de los océanos.

“El proyecto surge gracias a una niña curiosa a más no poder que solo encontraba cursos de biología marina para universitarios y decidió abrir su camino para aprender aquello que le apasionaba. Yo me convertí en autodidacta, luego creadora de contenido digital, conferencista, tallerista y actualmente soy una docente becada en temas oceánicos y en cambio climático y todo gracias a mis ganas de aprender”, explicó Casuso.

“Yo me siento orgullosa de poder representar a los niños, niñas y adolescentes que se sienten apasionados por esta clase de temas y yo siento que esta es una oportunidad no solo de ver que me toman en serio, sino también es una oportunidad que debo aprovechar al máximo para hacer notar que si los niños tienen una guía efectiva pueden convertirse en líderes o en personas conscientes de la importancia del océano. Trabajar con organizaciones mundiales en la protección del medio ambiente del océano para mí es una experiencia única y enriquecedora”, agregó.

Cortesía La barranquillera ha dictado talleres sobre protección al océano.

La palabra de Gabriela –que está convencida de que la mejor forma de que los niños conecten su curiosidad con estos temas es a través de talleres prácticos y perspectivas amenas y divertidas– cada vez es más tomada en serio. Por eso fue invitada a la COP16, donde cumplirá otra importante jornada de liderazgo ambiental mundial.

“Mi objetivo es producir contenido tanto para Proyecto Acuática como para la red latinoamericana de científicos Migramar. La idea es saber (por parte de otros expertos) qué podemos hacer las personas que no somos parte de esa comunidad para contribuir con el mejoramiento de la salud del océano”, concluyó.