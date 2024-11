La noche de este sábado, el estadio Romelio Martínez de Barranquilla se convirtió en el epicentro del vallenato con el lanzamiento en vivo de El Cantor, el más reciente álbum de Elder Dayán, uno de los herederos musicales del inmortal Diomedes Díaz. Como se dice coloquialmente la sacó del estadio, a punta de Vallenato.

Desde las cinco de la tarde, las puertas del histórico escenario deportivo se abrieron para recibir a miles de seguidores que hicieron largas filas horas antes, ansiosos por ser parte de un espectáculo que prometía ser inolvidable. Y no decepcionó. Durante tres horas y media, Elder Dayán interpretó las 19 canciones de su nueva producción discográfica, acompañado de un ambiente cargado de emociones y sorpresas.

Una pantalla de diez metros de ancho y de alto por sector, la apuesta más grande que han utilizado en un concierto en Colombia.

Para Diana Ochoa, quien llegó desde Santa Marta para disfrutar de este lanzamiento, le pareció un espectáculo emocionante. “Desde que salió el CD no he dejado de escucharlo, me gusta ‘La Santica’ una canción muy fiestera con la que hizo y por eso vine a Barranquilla a disfrutar de este lanzamiento de Elder que es un artista que siempre he apoyado”.

A las 8:20 inauguró la tarima uno de los nuevos exponentes de la Champeta, Jader Tremendo, quien llegó al escenario con toda su sabrosura. A su show se sumó Kevin C, para cantar ‘El soltero feliz’, mientras Gerson DJ desde la tornamesa hacía lo propio.

JOSEFINAVH/El Heraldo

Arriba el ‘Elderismo’

A las 10:30 p.m. vestido todo de blanco Elder Dayán apareció ante sus seguidores para ofrecer lo mejor de su música. Con ‘La santica inició su puesta en escena respaldado por las notas del acordeón de Lucas Dangond y de todos sus músicos de ‘La Máquina’.

Su propuesta siguió con ‘El picantico’, tema escrito por el fallecido Omar Geles y que fue uno de los más coreados de la noche.

Los éxitos incluidos en el álbum, como Los que más beben, El interior, La trinca y La moneda, fueron coreados por una multitud que no dejó de vibrar al ritmo de las notas vallenatas. La puesta en escena, que contó con luces, pantallas y efectos visuales, realzó la experiencia, haciendo que cada tema conectara profundamente con el público.

Además, Elder Dayán sorprendió a los asistentes con invitados especiales que lo acompañaron en algunos duetos, lo que añadió un toque único al concierto. Aunque no se revelaron sus nombres previamente, estas apariciones fueron recibidas con ovaciones que resonaron en todo el estadio.

“Esta canción vamos a dedicársela a Omar Geles, vamos mi negro, aquí está Barranquilla”, dijo un emocionado Elder.

La tarima giró y aparecieron unas palmeras, mientras que de las pantallas apareció un fondo bastante playero con motos acuáticas y mucho mar. La dupla musical se sentó en unas sillas playeras para interpretar ‘La trinca’ de Rafael Manjarrez.

Demostrando que su talento es amplio ‘El Cantor’ también se le midió a cantar rancheras como ‘Sigo siendo el rey’.

Al repertorio se sumaron temas como ‘Amantes’, uno de sus éxitos ya consagrados.

‘Modo avión’ se sumó al rosario de clásicos del artista nacido en Fundación, Magdalena, que hizo que todos se levantaran de sus sillas para bailar con su pareja.

Para homenajear a su fallecido padre, el joven artista interpretó ‘El interior’, un tema que compuso a medias El Cacique y que Elder finiquitó.

La tanda siguió con ‘El que más te conoce’, ‘Noche de pecado’, ‘Comencemos de cero’, ‘Caricias nuevas’, ‘El simulacro’, ‘Los que más beben’, ‘La neta’, ‘El debate’, ‘Abrázala’, ‘La disputa’ y ‘Reina guajira’, esta última invitó a 18 mujeres con mantas guajiros, entre ella una niña a apoderarse del escenario.

‘La envidia’, uno de los temazos de Diomedes sonó para que el público enloqueciera y brincara. Y es que a medida que transcurría el espectáculo también lo hacía la energía de los espectadores que colmaron el escenario deportivo.

Un Carnaval de emociones

Con ‘Saludo a Barranquilla’, llegó una muestra carnavalera integrada por congos, marimondas, garabato, cumbiamberos y los reyes del Carnaval de Barranquilla 2025, Tatiana Ángulo y Gabriel Marriaga.

La reina d l Carnaval de la 44, Lex Estarita también subió al escenario deportivo para bailar a ritmo de salsa el tema ‘En Barranquilla me quedo’, que tuvo como invitado al pianista Chelito De Castro, acto que desató una verdadera locura con él ya conocido solo de piano de Chelito.

Barranquilla, tierra de cantores

El evento confirmó el amor de Barranquilla por el vallenato, consolidándola como una ciudad que no solo acoge a los grandes exponentes del género, sino que les ofrece una plataforma para lanzar sus producciones a nivel nacional e internacional. Elder Dayán, quien ha vivido más de media vida en la capital del Atlántico, aprovechó la ocasión para agradecer a los barranquilleros por su respaldo incondicional y por convertir el lanzamiento de El Cantor en un evento apoteósico que culminó a la 1:45 de la madrugada de este domingo.

Con este concierto gratuito, el artista deja claro que es uno de los principales representantes de la nueva generación de cantores. Barranquilla, por su parte, se ratifica como un escenario privilegiado para que el vallenato siga creciendo y conquistando corazones.