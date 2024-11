Gabriel García Márquez y su obra han sido tan grandes que puede ser analizada no solo literariamente, sino que desde otras disciplinas también ha sido objeto de estudio.

Es así como nace el libro El Derecho en Macondo, que analiza la bibliografía del Nobel desde una mirada jurídica.

El trabajo se desarrolló durante más de dos años, en los que constucionalistas, profesores y profesoras de universidades de todo el país releyeron la obra del Nobel desde una visión del Derecho, culminando con nueve escritos en los que se analizó, entre otras: Cien años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora.

Esta obra, liderada por la Sociedad Internacional de Derecho Público, estuvo coeditada por la nacida en Corozal, Sucre, Vannesa Monterroza Baleta, quien mencionó a EL HERALDO que esta idea nació en uno de los congresos realizados en la ciudad de Cartagena, específicamente en la Universidad de Cartagena, claustro en el que además de estar los restos del cataquero, allí el Nobel estudió unos semestres de Derecho.

“El libro buscó rendirle un homenaje a García Márquez, reconocer la influencia del Derecho en su obra, porque él pasó por una facultad, y eso se ve reflejado mucho en sus textos. Entonces toda la obra intenta hacer esto, se toman apartes del texto de Gabo y se analizan desde una institución jurídica o desde un Derecho en particular”.

En ese sentido, explica la doctora en Derecho, Gobierno y Políticas públicas, que esto se puede evidenciar en capítulos como el de Úrsula Iguarán y los relatos de la sociedad en la Constitución colombiana, escrito por María Cristina Gómez.

“En este texto relata cómo las distintas etapas de Macondo pueden corresponder a las distintas etapas de la consolidación del Estado en Colombia y eso se refleja mucho en la formación jurídica que tenía Gabo. También se explica cómo Macondo se va constituyendo como sociedad, algo que va muy ligado también a la forma como se constituye cualquier colectividad”.

Los derechos de las mujeres

Monterroza Baleta también detalló que además de coeditar el libro, junto a Milton César Jiménez, escribió un capítulo que habla sobre los derechos de las mujeres en Cien años de soledad.

“Úrsula en el texto es planteada como una mujer encargada de realizar las actividades de cuidado no remunerado en la casa de los Buendía Iguarán. Ella se encargaba por completo de las actividades del hogar, mientras que los hombres se dedicaban al laboratorio, a hacer pececillos de oro, a la guerra. Entonces muestra cómo esos roles de la sociedad en que la mujer se encarga de las actividades de cuidado se perpetúan actualmente. Las mujeres ocupan el doble del tiempo que los hombres, según el DANE en actividades de cuidado no remuneradas. Es decir que a pesar de que hombres y mujeres ambos salieron al mercado laboral aún la carga de actividad no remunerada está en cabeza de las mujeres y eso implica problemas de igualdad”.

Por otro lado, en obras como La increíble y triste historia de la Cándida Erendira y su abuela desalmada, Gabo habla de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Otra de las obras que lo habla es Del amor y otros demonios en donde se narra, por ejemplo, que se encuentran los restos de humanos de monjas que interrumpieron voluntariamente su embarazo. Entonces, si la obra de García Márquez se analiza desde una perspectiva de derechos se pueden encontrar muchos elementos”, explicó.

Analizando a más autores

La doctora en Derecho también comentó que con este tipo de ejercicios se buscará crear una bibliografía de Derecho y Literatura analizando a más autores y ya tienen claro quién será la siguiente: Meira Delmar.

“Vamos a hacer un análisis jurídico de su obra. Ese es el proyecto que empezamos, yo creo que ese es el principal objetivo que se empiece a hablar de esta materia de Derecho y Literatura, y empezar a construir bibliografía. Es bastante interesante”.