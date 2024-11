La actriz cartagenera Katherine Porto, de 47 años, quien ha participado en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Bolívar’, ‘Un bandido honrado’ y ‘Pasión de Gavilanes 2′, entre otras, contó a través de su cuenta de Instagram que vivió un momento traumático por cuenta de la inseguridad en Bogotá.

El hecho ocurrió este miércoles 20 de noviembre, cuando la intérprete estaba en un andén esperando un taxi y delincuentes en motocicleta la interceptaron para robarle el celular.

Fueron momentos de pánico los que vivió Katherine Porto, quien en un video contó que los atracadores le arrebataron tan fuerte el dispositivo de su mano que le sacaron un poco de sangre.

La actriz se grabó momentos después del atraco, temblando y mostrando su dedo manchado de sangre. Contó que, por fortuna, a los delincuentes se les cayó el celular, por lo que pudo recuperarlo, pero la sensación de miedo que le dejó aquel suceso fue muy fuerte.

“Mis angelitos me progeten! Hoy sentí miedo, me sentí frágil, vulnerable, agredida y triste, después de que unos ladrones en una moto se subieran al andén donde estaba esperando el taxi para ir de la clínica Santa fe en la cra7 a mi casa en Bogotá”, relató Porto en una publicación de Instagram.

Señaló que aunque a los atracadores “les salió mal el robo porque se les cayó al suelo”, ella se sintió triste el resto del día.

“Tenía miedo de pedir un taxi porque ya pensaba lo peor y sigo en shock, afortunadamente no me pasó nada grave pero sí algo se fragmentó dentro de mí… conecté con una sensación de miedo, de pánico, que me robó la calma. Solo quería decirles que debemos cuidarnos entre todos”, agregó.

Katherine Porto manifestó que lo que más la entristeció fue ver la indiferencia de algunas personas que presenciaron el atraco.

“Solo una persona se acercó a mí a preguntarme si estaba bien, las demás personas que estaban alrededor era como anestesiados y eso no puede pasar, no podemos normalizar que le roben a las personas, que las agredan”, sostuvo.

Por último, lamentó sentirse más insegura en Colombia que en otros países del mundo que ha visitado.

“Amo mi país, amo Bogotá pero me siento insegura en mi propia casa, acabo de llegar de un viaje de un mes por India y España y jamás sentí por un segundo que estaba en peligro”, concluyó.