Con un ambiente lleno de glamour y grandes expectativas, se inauguró este miércoles la edición 11° de Barranquilla Fashion Week (BQFW) en el Hotel Sites, ubicado en el norte de la ciudad.

La cita se dio a las 5:00 p. m. y sirvió de encuentro para diseñadores, modelos, empresarios y personalidades del mundo de la moda local, nacional e internacional.

La ceremonia inaugural dio inicio con unas palabras de la directora de (BQFW), quien se refirió sobre la trayectoria que ha tenido este gran evento de moda.

“Estamos muy contentos de poder cumplir con más una década de realizar el Fashion Week Barranquilla, pues aquí siempre tratamos de impulsar las marcas locales y nacionales para que nos representen en nuestro país, así como en grandes desfiles del mundo”, expresó Kelly Palacio.

Para está edición, la estilista de celebridades Claudia Zuleta, explicó a EL HERALDO que se tiene pensado hacer del evento algo más institucional con el propósito de que los diseñadores emergentes sepan cómo mostrar su s marcas y creaciones.

Lea también: Conozca la agenda oficial de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla

¿Cómo darse a conocer?

El enfoque principal de esta edición serán las conferencias dictadas por diseñadores internacionales y nacionales, que buscan instruir a las nuevas promesas de la industria de la moda para saber cómo llegar al mercado de Estados Unidos, pues en este país es donde existe una probabilidad más alta de vender y hacer un nombre que sea reconocido.

“Ya es la tercera vez que vengo a Barranquilla Fashion Week, estoy súper contenta de estar una vez más aquí, y bueno, lo que buscamos es que los diseñadores emergentes comiencen a vestir a las celebridades de Estados Unidos. Yo pienso que desde allá podrían hacer grandes cosas, además que Miami es una gran plaza para esto”, expresó Zuleta.

Un gran referente que recuerda la estilista de celebrities, es al diseñador Julio González, al cual ella otorgó el premio de Diseñador Revelación en una edición pasada.

“Julio ya hacía unas piezas increíbles, tanto que me llamó y me invitó a su taller para que yo viera algunas cosas que había hecho y sencillamente me enamoró. Entonces lo invité a Miami para crear hermosas prendas con el fin de vestir a celebridades. Yo me hice directora del Fashion Week de República Dominicana en 2021, para el 2022 lo llevamos y la gente quedó muy sorprendida por sus creaciones”.

Por su parte, Kelly Palacio anotó que Barranquilla Fashion Week ha inspirado a otras ciudades para impulsar la moda y a los nuevos diseñadores locales y nacionales.

“Este año vamos con más fuerza, tenemos enlaces con Dubai, hemos venido trabajando para que nuestro aporte a esta industria cada vez sea más fuerte y yo creo que los grandes resultados que hemos obtenido inspiran a otras ciudades a realizar un evento como este, donde hay pasarelas y conferencias para hacerlo más institucional”.

Lea también: Aliste sus cámaras para capturar el Centro en la Fotomaratón 2024

Así será la agenda

21 de noviembre: Porsche Fashion Talk Show, Claudia Zuleta lidera una conversación sobre tendencias internacionales de moda. Porsche: Calle 110 No 51B -175 a las 6:00 PM.

Relacionamiento Comercial y Expertos Internacionales: Barranquilla Fashion Week asegura una conexión directa con Claudia Zuleta, estilista de moda de celebridades internacionales. Desde Miami, Claudia participará como jurado y speaker en esta 11ª edición, liderando el exclusivo momento, donde compartirá las últimas tendencias globales en moda.

Diseñadores Internacionales Invitados:

Interactúa y colabora con diseñadores de renombre como:

- Tony Vergara (Panamá)

- Kevin Rojas (Costa Rica)

- Andrew Steba (Aruba)

- Leidy Marine (República Dominicana)

- Nolys Rodríguez (Costa Rica)

Este relacionamiento se da en 3 momentos , día 20 Sites Fashion Brunch , dia 21 en el Porsche Fashion Talk Show en el que también tendrán espacio para hacer una breve intervención que permita a los asistentes conectar con la marca THILO y su historia para la apertura de nuevos mercados y dia 3 en su desfile Thilo junto a grandes exponentes de la moda.

22 de noviembre: Cápsula de Moda - Baltazar Social Club, Presentación de coleccion Maria del Pilar Agamez & Margareth Lacoture en un ambiente exclusivo. Baltazar Social Club: Cra 51B No76-163 a las 5:30PM.

El evento en Baltazar Social Club el 22 de noviembre, con la presentación de una cápsula de moda por María del Pilar Agámez y la exhibición de la fresca marca de accesorios de Margareth Lacouture, incluye una combinación de actividades y experiencias diseñadas para sorprender e inspirar.

Desfile íntimo y Exclusivo:

Presentación de la cápsula de moda de María del Pilar Agámez, con diseños que reflejan elegancia, modernidad y un enfoque artesanal.

Modelos desfilando en un ambiente cálido, íntimo y cuidadosamente iluminado, ideal para resaltar los detalles únicos de las prendas.

Exhibición y Experiencia con Accesorios

- Margareth Lacouture presenta una selección especial de sus accesorios, permitiendo a los asistentes interactuar directamente con las piezas.

Charlas Breves con las Diseñadoras

- María del Pilar Agámez comparte la historia detrás de su cápsula, las inspiraciones y el proceso creativo.

- Margareth Lacouture habla sobre la frescura y versatilidad de sus accesorios, destacando las tendencias en complementos para la temporada.

Networking en un Ambiente Sofisticado

- Espacio para que diseñadores, invitados y marcas conecten en un ambiente elegante y ala vez relajado.

- Oportunidades para posibles colaboraciones y alianzas comerciales.

Estaciones Fotográficas y de Contenido

- Generación de contenido en tiempo real, ideal para redes sociales y promoción del evento.

Muestra Gastronómica Exclusiva

- Un menú selecto de Baltazar Social Club, diseñado para complementar la experiencia del evento.

- Cócteles y bebidas inspirados en la moda.

Venta Exclusiva Post-Evento

- Espacio para la compra directa de las piezas presentadas, con atención personalizada de las diseñadoras.

- Ofertas especiales para los asistentes interesados en adquirir las colecciones.

Este evento será una combinación de arte, moda y sofisticación, resaltando el talento de dos diseñadoras que representan lo mejor de la creatividad contemporánea.

23 de noviembre: Desfiles institucionales, nacionales e internacionales. Un espectáculo único en el icónico Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz. DESFILE THILO Bloque 2, Plaza de la Paz: Cubo de Cristal. En el Bloque 1 - 6pm y Bloque 2 -7pm.