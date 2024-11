A las 1:15 p.m. inició la premiere de los Latin Grammy, ceremonia en la que se reparten la mayoría de galardones. El acto se cumple en el Miami Beach Convention Center. María Becerra, Juliana y Luísa Sonza son las anfitrionas, de esta ceremonia y los shows corren por cuenta de varios de los nominados de esta edición: Fonseca, Grupo Niche, Draco Rosa, Rozalén, DJ Alok, entre otros.

Son 50, de las 58 categorías las que quedarán definidas durante la premiere, guardando solo 8 gramófonos grandes para la gran gala de premiación que se cumplirá este jueves a partir de las 8:00 p.m.

Manuel Abub, CEO de la Academia Latina de la Grabación Latina, subió al escenario para dar el pistoletazo de salida.

“Quisimos empezar este año de una manera distinta con la presentación de cuatro nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Electrónica. Este es un certamen que ha crecido mucho y que nos hace centir orgullosos de nuestra música latina”.

Primeros ganadores

El primero en ser anunciado como ganador fue el mexicano Édgar Barrera, quien partió como favorito en nueve ocasiones. El primer gramófono que recogió es el de Compositor del Año, misma a la que aspira en los Grammy Anglo. “Hace dos años no existía esta categoría y es gracias al trabajo d emuchos de nosotros como Emilio Estefán que hoy nos dan un sitial d ehonor. Quiero dedicar este premio a mi hija que nació hace cuatro semanas”.

El segundo premio fue a parar a manos de la chilena Mon Laferte por su álbum Autopoiética, el mejor de Música Alternativa.

El guajiro Silvestre Dangond con su álbum ‘Ta malo’ conquistó la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenata. El cantautor urumitero que está radicado en Miami hace un tiempo, no apareció en escena para recoger su premio. Cabe anotar que en esta categoría aparecían nominados el fallecido Omar Geles por ‘De la uno a la 1000’, Osmar Pérez por ‘Vallenatos para enamorar’, Puerto Candelaria por ‘La Sociedad de la Cumbia’ y Los Ángeles Azules por ‘Se agradece’.

Este es el tercer gramófono para Silvestre, en 2021 había hecho lo propio con ‘Las locuras mías’ y en 2018 por ‘Esto es vida’.

La argentina Nathy Peluso por ‘Grasa’ obtuvo el premio a Mejor video versión larga. Esta talentosa mujer si subió a escena y dedicó unas sentidas palabras en medio del llanto. “Es mucha la gente que me ha ayudado para estar hoy aquí frente a ustedes, este trabajo me hico encontrarme conmigo y crear un trabajo del que estoy muy orgullosa”, expresó.

El premio para la Mejor Canción Urbana, una distinción exclusiva para compositores fue para Daddy Yankee por ‘Bonita’.

Triunfo para Shakira y Bizarrap

En Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Shakira y Bizarrap por su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ salieron vencedores. “Conocí la música electrónica gracias a DJ Tiesto, tuve la oportunidad de hacer el rémix de esta canción junto a él y a Shakira que es una reina, le quiero desear mucha suerte en su tour, sé que la va a romper toda y en realidad estoy feliz por haber ganado otro Grammy”, dijo Bizarrap que recibió la estatuilla.

Otra agrupación colombiana que salió triunfante en la premiere de los Latin Grammy fue Aterciopelados, que con su producción ‘El Dorado en Vivo’ fue escogido por la Academia Latina de la Grabación como Mejor Álbum de Rock. Los artistas no estuvieron presentes durante el acto.

En Mejor Diseño de Empaque hubo un empate técnico entre ‘En vivo 100 años de Azúcar’ y ‘Karma’, álbum de la acordeonera y cantautora colombiana Diana Burco y Carlos Ortiz quien diseñó el empaque.

“Con mi acordeón estoy abriendo espacios para las mujeres, gracias a Dios me he sentido tratada como una reina en mi disquera Codiscos y eso me mantiene motivada, gracias por este premio, este es mi tercer álbum y me siento agradecida”, dijo la santandereana.

Otros premios

El Mejor Álbum Merengue o Bachata fue ‘Radio Güira’ de Juan Luis Guerra y su 440.

En cuanto al Mejor Álbum Tropical Tradicional ‘Rodando por el mundo’ de José Alberto ‘El Canario’, se llevó los honores. “Quiero agradecer inmensamente a todos los que pusieron su granito de arena, a todos los artistas invitados, entre ellos Pablo Milanés que ahora está en el cielo. Este es un grandioso disco de bolero, un género que no debe morir porque aún hay romance, que viva la música y que viva el bolero”, dijo un emocionado Canario.