Luego que se conocieran supuestas amenazas en contra del famoso cantante de música vallenata Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta por parte del grupo armado conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el artista nacido en Villanueva, La Guajira, reveló que dejó la situación en manos de la justicia.

“Eso está en manos de la justicia. Eso lo maneja la justicia”, dijo en diálogo con varios medios de comunicación.

Asimismo, explicó que continúa realizando sus presentaciones de manera normal y llevando alegría a sus seguidores.

“Todo sigue totalmente normal, en ningún momento puedo marginarme de mi arte musical y mis compromisos. Para eso están las Fuerzas de Colombia y la justicia que manera esa situación”.

Recordemos que Poncho Zuleta, el pasado año en plena campaña electoral de su hija Claudia Margarita, a la Gobernación del Cesar, supuestamente también recibió amenazas, en ese entonces, al parecer, por parte del ELN.

Por su parte, manifestó estar tranquilo, a pesar de las amenazas en su contra.

Más amenazados en el panfleto contra Poncho

En el panfleto que circula en redes sociales también aparece el nombre del presidente de Fedegan, José Félix Lauforui, quien además es negociador ante el ELN y la hija del cantante Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar.

El documento fue firmado por el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las EGC, en el cual indica que dichas personalidades, en conjunto con otros actores políticos están realizando proselitismo en diferentes municipios del departamento, a lo cual se oponen y, por tanto, los declaran objetivo militar y además les harán un juicio político.

Familiares de Poncho piden se esclarezca la veracidad del panfleto

Claudia Margarita Zuleta, hija del cantante y también diputada del Cesar, expresó que rechaza todo tipo de amenazas en su contra y hacia otros líderes políticos del departamento del Cesar, al considerar que es un atentado contra la democracia y al derecho a la participación política.

“Esto no se puede desestimar cuando es cierto que en el departamento del Cesar ha venido deteriorando francamente la seguridad que la presencia de grupos criminales ha aumentado en nuestro territorio y su capacidad de daño, las extorsiones, secuestros y asesinatos”, dijo la representante de la Duma Departamental.

Recordó el asesinato de la trabajadora del SuperGiros, que se originó por no atender este tipo de amenazas.

“Le solicito de manera vehemente a las autoridades que nos ayuden a esclarecer la veracidad de este panfleto, si es cierto o no que existe una amenaza contra nuestras vidas, cuál es el origen de este comunicado, que se sepa quiénes son los responsables y se tomen medidas en consecuencias para proteger la vida y devolver la tranquilidad a las personas que estamos ahí mencionadas. Mi presencia en el Cesar, es para trabajar en función de las comunidades desde la Duma Departamental, no me encuentro en ninguna campaña preelectoral, como aseguran en el panfleto, porque eso no es una realidad en el territorio”, puntualizó la diputada Claudia Margarita Zuleta.

¿El panfleto sería falso?

En un nuevo comunicado difundido por redes sociales y mensajes de celular, el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las EGC, expresó que era completamente falso las amenazas de muerte y que tampoco habían arremetido contra el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.