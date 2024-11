Mediante redes sociales se ha conocido que, presuntamente, el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, amenazó al cantante de vallenato Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, y a sus dos hijos, la diputada Claudia Margarita Zuleta y Andrés Alfonso Zuleta. También mencionan al presidente de Fedegan, José Félix Lauforui, quien además es negociador ante el ELN.

El panfleto fue firmado por el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las EGC, en el cual indica que dichas personalidades, en conjunto con otros actores políticos están realizando proselitismo en diferentes municipios del departamento, a lo cual se oponen y, por tanto, los declaran objetivo militar y además les harán un juicio político.

Es de recordar que Poncho Zuleta, el pasado año en plena campaña electoral de su hija Claudia Margarita, a la Gobernación del Cesar, supuestamente también recibió amenazas, en ese entonces, al parecer, por parte del ELN.

Ante esta situación, la representante de la Duma Departamental, dijo de manera no directa a la prensa, que sí recibieron las amenazas hace un par de días, pero que no emitirá un pronunciamiento oficial hasta tanto las autoridades competentes no lo consideren, mientras tanto sigue con la asesoría necesaria y ejerciendo sus funciones en la Asamblea del Cesar.

Tampoco se ha conocido reacción alguna por parte de la fuerza pública.